В Тверской области пройдёт автопробег, посвящённый 30-летию окончания боевых действий в Афганистане

В Тверской области состоится автопробег, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана. Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года, автопробег стартует в столице Верхневолжья 1 февраля. Участие в нём примут ветераны боевых действий в горячих точках.

Автопробег начнётся от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. Маршрут протяжённостью 680 километров проходит через Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочёк, Торжок. В каждом городе будут организованы торжественные митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам. Запланированы встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концертные программы, показы фильмов о войне в Афганистане.

Кроме того, в числе мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода войск из Афганистана — митинги и памятные мероприятия в Твери, конкурсы чтецов, рисунков, тематические классные часы, уроки мужества в школах. Пройдут встречи учеников с участниками боевых действий, круглые столы с членами общественных организаций ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, молодёжная патриотическая акция «Снежный десант» в Лихославльском районе, выставка картин и фотографий в Тверском городском музейно-выставочном центре.

Справочно: В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали около 12 тысяч жителей Тверской области. 255 из них не вернулись домой.

Пресс-служба Правительства Тверской области