Игорь Руденя принял участие в заседании Госсовета РФ по вопросам развития волонтёрства и социально ориентированных НКО

27 декабря Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. В заседании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

2018 год в России был объявлен Годом добровольца.

«Правительство России разработало концепцию развития добровольчества до 2025 года. На федеральном уровне и на местах вместе с волонтёрами нужно сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтёров. Нужно активнее разворачивать формирование волонтёрских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт. Такие точки притяжения должны быть в городах и других населённых пунктах, в школах, колледжах, вузах», — обозначил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул: важно поддерживать предпринимателей, создающих корпоративные волонтёрские центры. Национальные проекты и программы развития требуют объединения усилий государства, бизнеса, общественности, активной вовлечённости волонтёров.

Президент отметил важность финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для расширения их деятельности.

«С начала 2019 года будем предлагать некоммерческим организациям Тверской области активно участвовать в социально значимых направлениях. Полагаю, что региону необходимо перенять опыт города Москвы в сфере поддержки некоммерческого сектора, создать единый волонтёрский центр – штаб-квартиру добровольцев. В том числе, мы ориентированы и на поддержку «серебряных волонтёров» — добровольцев старшего возраста», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Госсовета.

Среди основных проектов НКО и волонтёров, которые реализуются в регионе из года в год, Игорь Руденя назвал проект фонда «Старость в радость», направленный на поддержку пожилых жителей Верхневолжья. Знаковое традиционное мероприятие с участием волонтёров — Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В числе успешных проектов – молодёжное движение «Кибердружина». Одна из последних масштабных акций – работа волонтёрского корпуса по содействию в подключении жителей области к цифровому ТВ, в которой задействовано более 1200 специально обученных добровольцев.

С 2017 года социально ориентированные НКО получили возможность оказывать социальные услуги за счёт бюджета. В настоящее время статус исполнителей социальных услуг в России присвоен 187 НКО. Почти 7 тысяч проектов российских НКО поддержано Фондом президентских грантов.

Владимир Путин выступил с предложением, чтобы НКО, которые выиграли гранты по линии Фонда и успешно реализовали проекты, автоматически получили статус исполнителей общественно полезных услуг. Руководителям субъектов Президент порекомендовал проводить подобные открытые конкурсы, чтобы как можно больше добровольческих инициатив могли получить поддержку не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Ещё одна задача, поставленная Владимиром Путиным — запустить специальные образовательные программы для работников бюджетных учреждений по организации эффективного взаимодействия с волонтёрами и НКО. Реализовать это предложение планируется в рамках проекта «Россия — страна возможностей» совместно с Ассоциацией волонтёрских центров.

Пресс-служба Правительства Тверской области