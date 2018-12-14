В 2019 году в Тверской области будет увеличена финансовая поддержка семей с детьми

Финансирование отрасли соцзащиты Тверской области на 2019 год увеличено на 235 млн рублей и в целом составит свыше 9,6 млрд рублей. Дополнительные средства федерального и регионального бюджетов будут направлены на поддержку семей с детьми и других категорий граждан. Вопрос обсудили на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы стараемся повысить уровень поддержки социально незащищённых категорий граждан. Дополнительные средства будут направлены на помощь многодетным и приёмным семьям, ветеранам, жителям региона с низким уровнем дохода», — отметил Игорь Руденя.

На предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка дополнительно выделено около 30 млн рублей. В целом по данному направлению заложено порядка 182 млн рублей.

Свыше 48 млн рублей дополнительно предполагается направить на ежемесячные выплаты жителям региона при рождении или усыновлении третьего ребёнка. С учётом этой суммы общий объём финансирования составит около 910 млн рублей. Планируется, что получателями выплат в 2019 году станут более 6 тысяч семей.

На выплату единовременного пособия при устройстве детей в семью дополнительно выделено более 1,8 млн рублей. В целом на 2019 год на обеспечение этих выплат заложено 9,8 млн рублей.

101 млн рублей из дополнительных поступлений в бюджет региона предполагается направить на выплаты федеральным категориям граждан (люди с инвалидностью, ветераны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации) на оплату жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, всего по данному направлению предусмотрено более 1 млрд рублей.

На предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ жителям Верхневолжья с низким доходом дополнительно выделено 134,8 млн рублей, в целом объём бюджетных ассигнований на эти цели превысит 957 млн рублей.

Также увеличено финансирование по ряду других видов социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области