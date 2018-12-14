В кинотеатре Кувшиново установлено новое цифровое оборудование

В 2018 году в межпоселенческом культурно-досуговом центре города Кувшиново переоборудован кинозал. Установлен новый цифровой кинопроектор, киноэкран, система для 3D-показа, звуковая система. На приобретение современного оборудования была направлена субсидия из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино).

Жители Кувшиново и района активно посещают кинозал «Дом кино», отмечают высокий уровень передачи изображения и звука. При составлении расписания показов учитываются пожелания граждан.

Районные дома культуры, кинотеатры — важная часть социальной инфраструктуры необходимой для развития культурной жизни в муниципалитетах, считает Губернатор Игорь Руденя.

Решение об оказании финансовой поддержки Кувшиновскому району по линии Фонда кино было принято по итогам участия муниципалитета в конкурсе на модернизацию оборудования для кинопоказов в населённых пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В 2016 году при участии Фонда кино были обустроены кинозалы в Бежецком, Торопецком районах, в 2017 году – в Калязине, Торжке. В этом году также открыт новый кинозал в Весьегонске.

Пресс-служба Правительства Тверской области