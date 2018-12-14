Губернатор Игорь Руденя поздравил спасателей Тверской области с профессиональным праздником

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям.

И сегодня вы встречаете свой профессиональный праздник на посту, добросовестно исполняя свой долг перед Родиной, надежно защищаете тверской регион, жителей, промышленные и социальные объекты от чрезвычайных ситуаций», - отмечено в поздравлении главы региона.

Сотрудники МЧС по Тверской области ежегодно спасают при пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях тысячи человек. Ведомство постоянно развивается, осваивает новые подходы к работе. Так, в 2019 году тверской регион перейдёт на централизованную схему функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Единый центр обработки вызовов будет находиться в Твери. Предполагается, что каждые сутки операторам будет поступать около 3000 звонков.

В конце 2018 года в Тверской области завершились тестовые испытания системы.

В Тверской области Система-112 внедрена на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб. Автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

«Система-112» используется для вызова экстренных оперативных служб - полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». Единый номер «112» доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно и круглосуточно.