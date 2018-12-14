В 2018 году в Тверской области на приобретение льготных лекарств направлено более миллиарда рублей

В 2018 году в Тверской области были закуплены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения для льготных категорий граждан на сумму более 1,1 млрд рублей.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В уходящем году обеспечено 322 374 рецепта на сумму 651 млн рублей и почти на 280 млн рублей обслужены рецепты льготников, имеющих право на набор социальных услуг.

В Тверской области обслуживаются 1227 федеральных льготников, страдающих серьезными и высокозатратными в лечении заболеваниями. В текущем году таким пациентам отпущено лекарственных препаратов на сумму более 489 млн рублей.

Кроме того, 176 жителей региона страдают редкими заболеваниями, лечение которых также дорогостоящее и финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов. В 2018 году такие пациенты были обеспечены лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания на сумму более 90 млн рублей, из которых 98% - средства областного бюджета.

Все лекарственные препараты льготным категориям граждан регионального и федерального уровня в Тверской области отпускают 64 аптеки, половина из которых – аптеки и аптечные пункты областного государственного унитарного предприятия «Фармация». По поручению Губернатора Игоря Рудени в регионе ведется работа по расширению сети государственных социально-ориентированных аптек «Фармация». В этом году было открыто 11 новых аптечных пунктов в 8 районах области.

На сегодняшний день сформирован трехмесячный запас лекарств на уполномоченном фармацевтическом складе.

Для бесперебойного обеспечения льготной категории граждан в 2019 году уже приобретены лекарственные препараты на сумму 634,5 млн рублей.

В регионе внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Благодаря принятым мерам удалось значительно снизить количество отсроченных рецептов. Ведется работа по упрощению процедуры поставок лекарств.

Пресс-служба Правительства Тверской области