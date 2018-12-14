В Правительстве Тверской области обсудили обеспечение мер безопасности в период новогодних и рождественских праздников

26 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области, темой которого стало обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Участие в обсуждении приняли члены Правительства региона, представители силовых структур, в режиме селекторной связи - главы муниципальных образований.

«Задача органов государственной власти и местного самоуправления – принять все необходимые меры, чтобы праздники прошли без происшествий.

На каждом крупном мероприятии должны дежурить сотрудники полиции и медики. Особое внимание требуется уделить безопасности в новогоднюю ночь и во время рождественской службы», - отметил Игорь Руденя.

О мерах по обеспечению безопасности в праздничные дни доложили руководители региональных отраслевых министерств и ведомств в сферах здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальной защиты населения, представители областных управлений МЧС, МВД.

В новогоднюю ночь и в ночь на Рождество в местах массового пребывания людей будет организовано дежурство более 1100 сотрудников органов внутренних дел. К ним присоединятся представители добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачества.

На площадках мероприятий и в учреждениях здравоохранения круглосуточно будут дежурить врачи, бригады скорой помощи перейдут на усиленный режим работы.

На особом внимании областной власти – работа топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор поставил задачу в каждом муниципалитете организовать круглосуточное дежурство ремонтных бригад, и, в случае возникновения аварий, обеспечивать их ликвидацию в нормативные сроки.

Среди других важнейших направлений работы – обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, оперативная расчистка дорог в случае снегопадов, их своевременная противогололёдная обработка.

В период новогодних каникул в регионе запланировано провести более 2770 праздничных мероприятий для детей и взрослых, посещать которые будут и жители удаленных населенных пунктов. Губернатор Игорь Руденя отметил, что перевозка детей должна сопровождаться усиленными мерами безопасности.

Отдельное направление – работа с детьми и семьями социального риска. Органами социальной защиты населения составлены графики выездов к таким семьям, цель которых провести беседы о правилах пожарной безопасности, недопустимости оставления детей без присмотра.

Пресс-служба Правительства Тверской области