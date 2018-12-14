Игорь Руденя принял участие в торжественной церемонии открытия школы в Степурино

В Старицком районе Тверской области состоялась торжественная церемония открытия школы в Степурино. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, руководство района, местные жители.

«Завершение строительства школы - это выполнение задачи, которую ставил Президент России Владимир Путин по комплексному развитию территорий. Наличие такого комплексного центра развития – возможность вдохнуть новую жизнь в сельские поселения. Сельская школа в Степурино – одна из лучших в Тверской области и Центральном федеральном округе, она отвечает новейшим требованиям и стандартам образования», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Строительство школы на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино началось в 2009 году и было остановлено. Глава администрации района Сергей Журавлев и директор школы Ирина Филимонова поблагодарили Игоря Руденю за решение о возобновлении строительства школы в 2017 году.

Губернатор осмотрел учебные кабинеты, медицинский блок, спортивный зал, столовую, музей, библиотеку, начальные классы. В актовом зале для всех гостей был подготовлен праздничный концерт.

Здание укомплектовано новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечено автономной котельной. При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии. На территории школы оборудованы спортивные площадки.

В этот день в Степурино приехал детский технопарк «Кванториум». Чтобы новейшие информационные технологии, робототехника и 3-д моделирование стали доступнее для школьников Верхневолжья, в следующем году такие поездки в города и районы планируется сделать постоянными.

Старое здание школы было построено более 150 лет назад. В 1864 году в нём открылось одно из первых сельских земских училищ в России. Это учебное заведение сыграло большую роль в просвещении жителей, образовании детей, развитии Степурино и окрестных деревень. Открытие нового здания школы позволит открыть новую страницу в истории Степуринского сельского поселения.

До 2021 года в Тверской области предусмотрен ввод трёх школ в Твери: в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 детских мест, в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» на 1224 места каждая. Финансирование строительства объектов обеспечивается за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме того, к 2021 году для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет планируется строительство более 10 детских садов на 1700 мест в 9 муниципальных образованиях. Предполагается, что новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке, Старицком, Максатихинском, Лихославльском, Калининском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области