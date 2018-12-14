Жители Тверской области, испытывающие затруднения с подключением цифрового телевидения, могут звонить на «горячую линию» Минэкономразвития региона

В Министерстве экономического развития Тверской области работает «горячая линия» по вопросам подключения к цифровому телевидению. Жители региона, испытывающие затруднения с переходом на новый формат телевизионного вещания, могут звонить в будни с 9.00 до 18.00 по номеру (4822) 33-33-45.

Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года Губернатор Игорь Руденя отметил, что с учетом опыта Тверской области другим субъектам будет легче перейти на «цифру».

Тема развития цифрового телевидения на территории России поднималась на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 20 декабря. Глава государства обратил внимание на необходимость обеспечения доступности цифрового телевидения в самых отдаленных территориях России.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание также обсуждался на встрече Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

С момента отключения аналогового телевидения на «горячую линию» поступило около 2150 звонков. В основном вопросы жителей региона связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием волонтерской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области