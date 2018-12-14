В Тверской области планируется вдвое увеличить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы

В Тверской области планируется увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания регионального Правительства 25 декабря.

«Мы стараемся повысить уровень социальной поддержки жителей региона. В частности, планируем в два раза увеличить выплату к Дню Победы для наших ветеранов», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор дал поручение Министерству соцзащиты региона проработать возможность расширения ещё одной меры социальной поддержки — компенсации детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. Этот вид поддержки был установлен в регионе в текущем году.

Единовременная выплата к Дню Победы в 2018 году была предоставлена 3368 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эти цели из регионального бюджета было направлено свыше 17 млн рублей. По инициативе главы региона в 2018 году размер пособия был увеличен с 2,5 до 5 тысяч рублей.

Вопросы социальной поддержки ветеранов, а также подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждались 12 декабря на заседании оргкомитета «Победа», которое прошло в Кремле под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. В обсуждении принял участие Игорь Руденя.

В частности, речь шла о строительстве в Ржевском районе Мемориала советскому солдату. Монумент будет создан недалеко от деревни Хорошево, где ежегодно проходит Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». 12 ноября состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятника. Кроме того, установлен информационный указатель к месту будущего мемориала от трассы М-9 «Балтия».

Пресс-служба Правительства Тверской области