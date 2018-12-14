В Тверской области выделены средства на оплату труда работникам образования в соответствии с майскими указами Президента РФ

В Тверской области выделено более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования в соответствии с майскими указами Президента РФ. Необходимые изменения внесены в отраслевую госпрограмму Тверской области на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Исполнение установленных в майских указах Президента целевых показателей является абсолютным приоритетом в работе Правительства Тверской области, отметил Игорь Руденя.

Указанные средства предусмотрены на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений.

На заседании Правительства принято решение о распределении муниципальным образованиям субсидий на повышение зарплаты педагогам допобразования. На эти цели выделено более 37,6 млн рублей. Ранее муниципалитетам было направлено свыше 113,9 млн рублей. Общая сумма средств, предусмотренных по данному направлению в 2018 году, составляет более 151,6 млн рублей.

Свыше 65,6 млн рублей субвенций распределено муниципалитетам для обеспечения 100% соотношения уровня зарплаты педагогов дошкольного образования к плановому значению. Всего в 2018 году на эти цели направлено более 2,4 млрд рублей.

Более 300 тыс. рублей дополнительно направлено шести школам-интернатам, в которых воспитываются около 500 тысяч детей, на приобретение учебников, проведение ремонтных работ.

На заседании регионального Правительства также внесены изменения в госпрограмму в связи с уточнением размера федеральной субсидии на строительство объектов дошкольного образования. Кроме того, рассмотрен вопрос о выделении средств на повышение зарплаты работникам государственных архивов.

Пресс-служба Правительства Тверской области