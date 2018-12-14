В Тверской области переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами будет вестись постепенно, в течение года. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 25 декабря.

«Принято решение, что на год откладывается введение в полном объеме новых правил в сфере оборота твердых коммунальных отходов. В этот переходный период будет внедряться новая схема. Будем стараться организовать работу так, чтобы это была государственная система. Но готовы оставить бизнес в этом процессе, чтобы предприниматели могли переориентироваться на рынке», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в областную собственность планируется перевести полигоны, расположенные в Тверской области. Первый шаг уже сделан – это передача полигона «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью в собственность региона. Игорь Руденя считает, что вопрос обращения с отходами соотносится также с культурным уровнем общества.

«Со следующего года хотим вести курсы и наглядную агитацию в детских садах и школах – как обращаться с коммунальными отходами. Делаем ставку на молодежь. Также, надеюсь, мы дорастем до раздельного сбора мусора», – сказал Губернатор.

В конце прошлого года в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами. Всего в Тверской области будет сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Предполагается создание современных, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов по утилизации мусора. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети и других аспектов. Особое внимание при составлении схемы было уделено экологической безопасности.

Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами выбран МУП «Тверьспецавтохозяйство». Оператор будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Верхневолжья, в том числе заключать договоры с профильными организациями в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области