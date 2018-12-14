Игорь Руденя: другим регионам будет легче перейти на цифровое телевидение с учетом тверского опыта

Вопросы развития и доступности цифрового вещания в Тверской области были заданы Губернатору Игорю Рудене в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года, которую глава региона провел 25 декабря.

«Нам выпала честь быть первым цифровым регионом, к нам было приковано внимание. В регионе установлено 39 вышек, использовалось лучшее оборудование. Мы первые перешли на цифровое радио, вторым этапом стало цифровое телевидение. В переходе на цифру нам очень помогла администрация Президента России, Правительства РФ, а также РТПЦ, ВГТРК. Теперь другим субъектам будет легче перейти на цифровое телевидение с учетом нашего опыта», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, большую поддержку населению оказали волонтеры – более 1000 человек, которые прошли обучение на площадке Российской Телевизионной и Радиовещательной сети.

В Тверской области действует «горячая линия» в Министерстве экономического развития региона (4822) 33-33-45, где можно получить разъяснения по подключению оборудования и настройке сигнала, а также оставить заявку для оказания волонтёрской помощи. На «горячую линию» с момента отключения аналогового телевидения 3 декабря поступило около 2150 звонков от граждан. В основном вопросы связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием волонтерской помощи – по этой теме поступило более 800 обращений.

Со стороны власти обеспечен контроль за наличием оборудования для подключения к цифровому ТВ, вопросами ценообразования. В региональном бюджете на 2018-2019 годы предусмотрено 6 млн рублей на выплату компенсаций за приобретенные приставки жителям с невысокими доходами. По состоянию на 25 декабря выплаты уже получили более 1320 человек.

Ведется работа в населенных пунктах, где возникли проблемы с подключением к «цифре». В частности, в поселке Старая Торопа Западнодвинского района у некоторых жителей были вопросы по приему цифрового телевещания. Сейчас ситуация решена, прием сигнала налажен.

Тем не менее, Игорь Руденя поручил взять вопрос на контроль, проверить подключение жителей к цифровому ТВ. В поселок будут направлены представители регионального Правительства, в том числе Минэкономразвития, и рабочая группа РТПЦ.

Тема развития цифрового телевидения на территории России поднималась на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина 20 декабря. Глава государства обратил внимание на необходимость обеспечения доступности цифрового телевидения в самых отдаленных территориях России.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание также обсуждался на встрече Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области