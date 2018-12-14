Игорь Руденя ответил на вопросы журналистов Тверской области на пресс-конференции по итогам 2018 года

25 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам работы Правительства Тверской области в 2018-м и планам на следующий год. В разговоре приняли участие около 100 представителей региональных и муниципальных СМИ.

Ключевым событием года Игорь Руденя назвал празднование 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Важнейшее достижение 2018-го в региональной экономике — существенное снижение государственного долга.

«Сегодня мы снизили уровень госдолга с 82% до 56%. Это означает, что наш бюджет и область является экономически и финансово устойчивыми, мы можем реализовывать крупные проекты. Это достижение, которое мы получили благодаря работе Правительства, главам районов, нашим налогоплательщикам, которые ответственно относятся к территории», — обозначил глава региона.

В 2019 году начнётся реализация национальных проектов в рамках Стратегии 2024. Как рассказал Игорь Руденя, уже разработано 48 дорожных карт по выполнению ключевых задач нацпроектов в Тверской области. В 2019 году на реализацию национальных проектов в регионе будет направлено около 8 млрд рублей, из них 6,4 млрд рублей – средства федеральной казны.

Губернатор особо подчеркнул важность участия в проектах «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные дороги». В частности, запланировано строительство нового онкологического центра в областной столице, детской областной больницы, новых школ и детских садов, ремонт около 3 тысяч километров региональных дорог.

Одним из приоритетных проектов Губернатор назвал строительство Западного моста в Твери. В настоящее время дорабатывается проектная документация на строительство моста, приступить к обсуждению финансирования работ планируется в 2019 году.

Также тверские журналисты задали вопрос о тоннеле в Чуприяновке. Игорь Руденя пояснил, что открыть его для движения транспорта планируется в 2019 году после проведение дополнительных работ силами подрядной организации АО «РЖДстрой».

В следующем году будет продолжена газификация тверского региона, в том числе по направлению синхронизации с ООО «Газпром межрегронгаз Тверь». Всего в 2019 году предполагается увеличить протяжённость газовых сетей на территории Верхневолжья на 180 км, газифицировать более 3600 домовладений, разработать проектную документацию для газопроводов протяжённостью около 280 км.

Журналисты из Старицы по просьбе одного из сельхозпредприятий задали вопрос о возможности снижения тарифов на электроэнергию.

«Мы проделали огромную работу с энергетиками и приняли решение вернуться на уровень тарифа ниже 8 рублей. Такое решение мы сейчас реализуем. В Тверской области тарифы будут понижены», - заявил Игорь Руденя.

Что касается поддержки инвесторов в промышленности, в 2019 году предполагается создать два новых государственных индустриальных парка — «Боровлёво-3» и «Эммауcс». На эти цели регион рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. При этом участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта.

Представители телеканалов задавали вопросы о развитии в регионе цифрового телевидения и обеспечении доступности «цифры» для жителей области. По мнению Игоря Рудени, опыт Верхенволжья по технической подготовке к внедрению цифрового вещания и разработке мер социальной поддержки в этой сфере будет полезен другим регионам.

В ходе пресс-конференции также обсуждались вопросы консолидации коммунальных активов, работы общественного транспорта, туризма, занятости населения, поддержки региональных и муниципальных средств массовой информации.

Пресс-служба Правительства Тверской области