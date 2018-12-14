Игорь Руденя рассказал о федеральной инициативе в связи с процессом объединения муниципальных образований

В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным 4 декабря губернатор Игорь Руденя внес предложение по совершенствованию федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Об этом глава региона рассказал на большой пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, которая 25 декабря состоялась в Твери.

Отвечая на вопрос журналиста о целесообразности процесса укрупнения муниципальных образований за счет объединения городов и районов, Игорь Руденя назвал «не самой удачной формой» создание муниципалитета в статусе «городской округ».

«Есть муниципальные образования, которые при объединении могут не потянуть на звание города. Например, Оленино, Лесной район, Максатиха. Если мы объединим их в городской округ, нам скажут: «А какой там город? Сельского населения больше». Поэтому ваш покорный слуга на последней официальной встрече с президентом внес предложение от области: ввести дополнительную категорию в 131-й закон – образование муниципального округа», – заявил Игорь Руденя.

По словам губернатора, при объединении территорий в муниципальный округ с центром в небольшом городе или поселке городского типа автоматически сохраняются все льготы, предусмотренные для населения, проживающего в сельской местности.

Игорь Руденя также пояснил, почему считает процесс объединения целесообразным. Когда существует глава района и глава города, у них волей-неволей будет конфликт, считает губернатор. В итоге руководители начинают выяснять, кто из них более важный и влиятельный. При этом, по словам главы региона, жителям территорий нужно совсем другое: качественное и доступное здравоохранение, нормальные дороги, наличие школ и детских садов, а также хорошее качество услуг ЖКХ.

Большое количество людей в системе управления только раздражает местное население, поскольку эффективность управленческих решений не растет при удвоенном количестве глав и составов депутатского корпуса, считает Игорь Руденя.

«Укрупнение, если говорить в теории, преследует две цели. Первая – снизить затраты на муниципальное управление, чтобы был один глава администрации, один состав депутатов и одна администрация, которые бы несли ответственность за все муниципальное образование. Вторая цель – укрепление бюджетов. Есть те, кто посильнее, есть те, кто слабее. Конечно, областная власть будет оказывать поддержку – субсидировать, помогать оформлять активы, размещать инвесторов. Но всегда проще говорить, когда один руководитель есть на территории», – сказал Игорь Руденя.

Отвечая на вопрос журналиста из Ржева, нет ли у областной власти планов по объединению города с Ржевским районом, Игорь Руденя отметил: «Такую задачу мы перед собой не ставили. Пока с такими предложениями на нас никто не выходил. Если вы будете инициировать этот вопрос, это ваше дело».

Игорь Руденя особо подчеркнул, что инициатива об объединении муниципальных образований должна исходить от самих граждан, как это произошло в Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе.