ТЕМА ДНЯ: Игорь Руденя: В Тверской области планируется снизить тарифы на электроэнергию

В Тверской области планируется снизить тарифы на электроэнергию. Об этом Губернатор Игорь Руденя заявил в ходе пресс-конференции 25 декабря. Вопрос представителя СМИ был задан по просьбе одного из сельхозпредприятий региона.

«Мы проделали огромную работу с энергетиками и приняли решение вернуться на уровень тарифа ниже 8 рублей. Такое решение мы сейчас реализуем. В Тверской области тарифы будут понижены», - заявил Игорь Руденя.

Глава региона также подчеркнул, что ущерб от незаконных подключений в Верхневолжье составляет порядка миллиарда рублей.

«Проанализировав вместе с энергетиками структуру тарифов, мы поняли, что у нас есть частные сети, частный сбыт, нежелание, в том числе крупных компаний и подразделений, оптимизировать затраты и бороться с хищениями. Поэтому приводя все в нормативное состояние, мы должны прийти к эталонной модели расходования средств на систему управления. Объем денежных масс, которая будет собираться с потребителей, будет меньше», - отметил глава региона.

Также Игорь Руденя напомнил об итогах завершившихся на прошлой неделе масштабных учений энергетиков. Учения ПАО «Россети», направленные на повышение надёжности электроэнергетического комплекса, стартовали в Тверской области 22 сентября. За это время был выполнен трёхлетний план филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы 10785 человек: сотрудники 20 филиалов «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, ГБУ «ЛПЦ Тверьлес», подрядных организаций. При проведении работ использовалось свыше 1160 единиц техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области