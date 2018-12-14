ТЕМА ДНЯ: Игорь Руденя: В Тверской области служба занятости будет работать в новом формате

В Тверской области планируется изменить подходы к работе службы занятости. Это необходимо, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, создать условия для трудоустройства коренного населения. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил представителям СМИ в ходе пресс-конференции 25 декабря.

«Сейчас идет процесс переформатирования службы занятости. Заявлена новая концепция ее работы. Служба занятости вместе с системой образования и работодателями должна более активно заниматься трудоустройством граждан и развитием рынка труда, а не просто ставить людей на учет и выплачивать пособие по безработице», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона также подчеркнул, что за последнее время в регионе ситуация на рынке труда стала меняться в лучшую сторону. Работа в этом направлении будет продолжена. С 2016 года уровень безработицы в регионе снизился с 5,8% до 3,8% в 2018 году. На данный момент в Тверской области достигнута самая низкая численность зарегистрированных безработных с 2004 года – 4 тыс. человек.

В 2016 году было принято решение об ужесточении миграционной политики в регионе. В 2018 году в Тверской области введён полный запрет на привлечение иностранных работников по 26 видам экономической деятельности и частичный запрет в 7 видах деятельности. Установлена самая высокая в Центральном федеральном округе стоимость патента для иностранных граждан - 5 194 рублей в 2018 году.

Количество выданных в 2017 году патентов по сравнению с 2015 годом сократилось на 26%. За январь-октябрь 2018 года число выданных патентов уменьшилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это позволило трудоустроить в 2016-2018годах 13,7 тысяч российских граждан.

С 2016 года по настоящее время в Тверской области реализовано 32 крупных и значимых инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 50 млрд рублей. Создано свыше 4200 новых рабочих мест.

До 2028 года планируется реализовать 59 проектов с объёмом инвестиций порядка 445 млрд рублей, количеством создаваемых рабочих мест – более 21 тысячи.

Пресс-служба Правительства Тверской области