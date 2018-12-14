ТЕМА ДНЯ: В Тверской области планируется открыть два новых индустриальных парка

В 2019 году в Тверской области планируется создать два новых государственных индустриальных парка. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 25 декабря в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

Глава региона подчеркнул: поддержка бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности территорий – важная задача как для региональной власти, так и для глав муниципалитетов.

«В работе с предпринимателями мы развиваем принцип «единого окна» — создаём центр поддержки бизнеса, где можно будет решить различные вопросы: зарегистрироваться, получить субсидии, господдержку, стать резидентом технопарка», — сказал Игорь Руденя.

На открытие индустриальных парков «Боровлёво-3» и «Эммауcс» Тверская область рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

Кроме того, в следующем году городу Кувшиново планируется присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития, который предусматривает ряд налоговых льгот для инвесторов. Тверская область готовит соответствующую заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время на территории Верхневолжья действуют 6 индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В числе резидентов – известные во всём мире компании «Hitachi», «Paulig», «Orion», «SKF».

Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд. руб. Создано свыше 4700 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской