ТЕМА ДНЯ: Новый онкологический центр планируется построить в Тверской области

В Тверской области планируется построить новый онкологический центр – об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года, говоря о планах по строительству в регионе крупных объектов, в том числе в рамках национальных проектов.

«Мы вошли в проект по совершенствованию онкологической помощи. Планируется стройка онкологического центра. Учитывая, что действующий находится в ветхом состоянии, решили, что это будет новое учреждение. Сейчас прорабатываем этот вопрос», – сказал Игорь Руденя.

Еще один значимый проект в здравоохранении – Детская областная клиническая больница, ее строительство планируется начать уже в следующем году, отметил Губернатор.

Источниками финансирования стройки станут федеральный и региональный бюджеты. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Больница будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной, с которым ее свяжет переход, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Игорь Руденя рассказал о планах по созданию рядом с ДОКБ гостиницы для тех, кто приезжает из районов Тверской области. В целом планируется создать максимально комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей, в частности, обустроить прогулочную зону.

Губернатор сообщил также, что обсуждается вопрос строительства в регионе второго кардиологического центра. В настоящее время такое учреждение действует при областной клинической больнице. Предполагается, что новый кардиологический центр откроется на базе одной из центральных районных больниц.

В сфере образования со следующего года начнется строительство детских садов. До 2021 года запланировано ввести не менее 10 новых учреждений в Твери, Торопце, Лихославле и других муниципалитетах. Продолжится строительство школ в областном центре. По словам Игоря Рудени, еще несколько новых общеобразовательных учреждений появятся в других городах Верхневолжья.

Кроме того, в рамках реализации национальных проектов запланировано развитие строительства жилья, продолжение программ комфортной городской среды, переселения граждан из аварийного фонда. Более 3000 км дорог предполагается отремонтировать в ходе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе также будет вестись модернизация очистных сооружений, реализация проектов в экологии, развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области