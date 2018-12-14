Тверским участникам конкурса «Лидеры России» для выхода в финал необходимо реализовать социально значимые проекты

Первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко на брифинге в Москве 24 декабря рассказал о ключевом условии выхода в финал конкурса молодых управленцев «Лидеры России».

«Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона», - сказал Сергей Кириенко.

При этом куратор проекта подчеркнул, что не предполагается давать конкурсантам готовые задания. Лидерские качества как раз и проявляются в умении выявить проблему, выработать варианты ее решения и мобилизовать команду для реализации проекта.

По словам Кириенко, в полуфинале проверяется «способность делать анализ и самостоятельно принимать решение, выбирать, какая проблема наиболее важна», а также тестируются организаторские способности.

«В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые им могут в этом помочь», - отметил Сергей Кириенко.

Речь идет об Ассоциации волонтерских центров, региональных общественных палатах и Фонде президентских грантов.

Повышение качества государственного управление в последние годы стало одним из ключевых направлений работы региональной власти в Тверской области.

«Чтобы обеспечить устойчивый рост региональной экономики и уровня жизни населения, ключевое значение имеет эффективность работы власти, достижение конкретных результатов. Наша цель – наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов всех уровней», - считает губернатор Игорь Руденя.

Член Общественной палаты Тверской области, заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета Галина Лапушинская отмечает, что молодые управленцы могут проявить себя практически в любой сфере, так или иначе связанной с улучшением коммуникации населения с органами государственной власти.

«Это могут быть проекты, выявляющие проблемы и предлагающие их решение при формировании комфортной среды проживания, организации движения транспорта или, например, обучения лиц предпенсионного и пенсионного возраста получению государственных услуг в электронном виде», – перечисляет Галина Лапушинская.

Эксперт считает важными и востребованными обществом проекты социального мониторинга в различных областях жизни, в том числе в сфере образования. В качестве еще одного примера член региональной Общественной палаты привела ситуацию с переполненными школьными классами.

«По нормативам в классе должно быть не более 30 учеников. Но бывает, что класс переукомплектован – в нем учатся 32 человека. Родители не жалуются, опасаясь негативных последствий. Учителя тоже молчат, хотя работать в таких условиях им тяжелее. Общественный мониторинг помог бы взглянуть на ситуацию объективно и найти приемлемый вариант решения проблемы», – считает Галина Лапушинская.

Отметим, что претендентам на финал конкурса предстоит разработать и реализовать свои проекты в достаточно сжатые сроки. Финал «Лидеров России» состоится в марте 2019 года. Его участниками станут 300 молодых управленцев. Их отберут из 3,3 человек, дошедших до полуфинала.

Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Он призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. По итогам первого сезона, прошедшего в октябре 2017 – феврале 2018 года, из почти 200 тысяч участников были признаны победителями 103 человека. Из них 67 уже получили назначения, в том числе, двое стали губернаторами, трое – заместителями федеральных министров. Во втором сезоне заявки на участие подали 227 тысяч человек.