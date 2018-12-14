В 2019 году на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Тверской области будет направлено 19,9 млрд рублей

25 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрели территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Тверской области в 2019 – 2021 годах.

«В национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение», разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина, поставлены чёткие задачи, на решение которых должна быть нацелена работа системы регионального здравоохранения. Это увеличение продолжительности жизни граждан, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - отметил Игорь Руденя.

Финансирование территориальной программы оказания медицинской помощи ежегодно растёт. В 2019 году ее объем будет увеличен на 6% и составит 19,9 млрд рублей. Это средства фонда обязательного медицинского страхования и бюджета региона.

Увеличение финансирования охватит все виды медицинской помощи. На развитие амбулаторно-поликлинического звена направят 5,9 млрд рублей. Средства пойдут на диспансеризацию населения, создание сети межрайонных амбулаторных кардиоцентров, центров амбулаторной онкологической помощи, открытие амбулаторных кабинетов паллиативной помощи, укрепление материально-технической базы детских поликлиник.

На оказание стационарной помощи, в том числе в дневном стационаре, предусмотрено 10,4 млрд рублей. Средства направят насоздание второго регионального сосудистого центра, переоснащение регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых центров, повышение доступности и качества онкологической помощи, обеспечение долечивания граждан в санаторно-курортных учреждениях.

В числе приоритетных задач также – решение кадрового вопроса, повышение информатизация здравоохранения, развитиеслужбы скорой помощи, паллиативной медицины и системы обеспечения жителей лекарственными препаратами.Кроме того, планируется увеличить виды и объёмы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

В ближайшие три года запланирован также рост нормативов финансирования программы на одного жителя области. Этот показатель увеличится с 14,2 тыс. рублей в 2018 году до 17,1 тыс. рублей в 2021-м.

С учетом мнения экспертов в сфере здравоохранения Губернатор Игорь Руденя дал поручение дополнить программу мероприятиями по развитию телемедицины, а также разработать систему материальной мотивации медицинских специалистов для повышения качества эффективности их работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области