Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева

24 декабря Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем приняли участие руководители ведомств, ответственные за реализацию нацпроектов, и курирующие их заместители Председателя Правительства РФ. На связи в режиме видеоконференции были Губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители других регионов страны.

«В президентском указе были определены цели развития экономики, социальной сферы. На их достижение направлены огромные ресурсы государства, бизнеса, общества. Ключевые инструменты работы – 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В ближайшие три года мы заложили под национальные проекты около 5,7 трлн рублей. Нужно максимально рационально распорядиться выделенными деньгами», – сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер-министр, завершена работа по формированию нацпроектов, определены кураторы – вице-премьеры, непосредственные руководители – министры, в регионах разработаны региональные проекты, создаются проектные офисы.

В Тверской области такой офис будет действовать на базе Министерства экономического развития. В регионе подготовлено 48 региональных проектов в рамках нацпроектов. Их реализация стала одной из тем программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 Тверь 21 декабря.

«Тверской регион заявился на все 12 направлений. Мы сдали все необходимые документы для участия, назначены ответственные руководители, подтверждено финансирование федерального центра. В целом в 2019 году ориентируемся на сумму в объеме около 8 млрд рублей. В рамках нацпроектов планируем построить более 10 детских садов и учебных заведений, онкологический центр, отремонтировать более 3000 км дорог», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: самая главная задача на уровне региона – обеспечить мобилизацию ресурсов, трудовых коллективов, которые будут принимать участие в стройках и других процессах, организовать общественный контроль.

В здравоохранении планируется установить либо капитально отремонтировать более 70 зданий фельдшерско-акушерских пунктов, создать центры амбулаторной онкологической помощи. Реализация национальных проектов позволит за несколько лет решить вопрос кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения и образования за счёт усиления мер поддержки специалистов.

В образовании до конца 2021 года будет введено 1700 дошкольных мест. Также предусмотрено развитие детских технопарков, системы поддержки юных талантов, профориентации, внедрение современных технологий в образовании, капитальные ремонты школ, создание в них условий для занятий физкультурой.

Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги» позволит в течение шести лет привести в нормативное состояние более 3000 км дорог Тверской области.

В сфере культуры предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт домов культуры и клубов, создание музеев, кинотеатров, виртуальных концертных залов, укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в регионе планируется увеличить объёмы строительства жилья, продолжить переселение граждан из аварийного фонда, развитие комфортной среды в городах и поселениях Тверской области.

В ходе национального проекта «Экология» на территории тверского региона предусмотрено ввести в эксплуатацию комплексы по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов, рекультивировать несанкционированные свалки.

Также в планах до конца 2024 года – построить и реконструировать крупные объекты питьевого водоснабжения, модернизировать очистные сооружения, что позволит на 85% снизить сброс загрязненных вод в Волгу.

Кроме того, в Тверской области планируется развитие центра поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь субъекты бизнеса смогут получить гарантийную поддержку в размере не менее 180 млн рублей и займы на сумму не менее 190 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области