В Тверской области за пять лет реализовано более 1000 проектов Программы поддержки местных инициатив

В Тверской области с 2013 по 2018 годы реализовано более 1000 проектов Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). За этот период более чем в пять раз выросло количество проектов-победителей – с 53 до 276.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», - считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2013-го по 2018-й более чем в 5,5 раза вырос объем средств, направленных на воплощение инициатив граждан – с 44 млн рублей до 246 млн рублей. В целом областная поддержка за этот период составила свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма внебюджетных средств составила свыше 153 млн рублей.

Ключевым финансовым результатом ППМИ, отражающим эффективность программы, стало увеличение привлеченных средств местных жителей до 37 млн рублей в 2018 году – почти в 9 раз больше, чем пять лет назад. В этом году софинансирование от населения достигло 15,1% при минимальной доле для городских и сельских поселений 5%, городских округов 10%.

С 2016-го участниками программы стали города. Ежегодно заявок от них становится больше: два года назад в программу было включено 11 проектов, в этом году уже 60.

В этом году конкурсной комиссией отобраны проекты для реализации в городских и сельских поселениях на общую сумму 190,7 млн рублей, в городских округах – на 43,8 млн рублей. Благополучателями стали свыше 320 тысяч человек. Проект с минимальной стоимостью 118,9 тыс. рублей реализован в Заволжском районе Твери (нанесение разметки парковочных мест), с максимальной – более 2,2 млн рублей – в Калязине (модернизация станции очистки воды).

Планируется, что в 2019-м количество проектов, участвующих в ППМИ, увеличится до 296. Из областного бюджета на поддержку инициатив граждан предполагается направить 133 млн рублей.

Подготовка к ППМИ-2019 уже идет. В октябре в Твери прошли обучающие мероприятия «Школа ППМИ» с участием кураторов от муниципалитетов Тверской области, глав поселений. В «Школе ППМИ» специалисты Министерства финансов региона рассказали о нормативной базе программы, требованиях к проектам и конкурсной документации, условиях софинансирования, подготовке и проведении собраний населения и других актуальных вопросах.

Далее жителям необходимо определить приоритетные мероприятия по развитию общественной инфраструктуры, подготовить заявки и направить их в региональный Минфин, который проводит конкурсный отбор. Оцениваются социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров и т.д. Заявки, набравшие наибольшее число баллов, получат субсидию из областного бюджета.

Опыт Тверской области за годы реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области