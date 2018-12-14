Более 13 млн рублей планируется направить на ремонт и закупку оборудования для учреждений спорта Тверской области в 2019 году

24 декабря в Тверском академическом театре драмы прошёл областной новогодний праздник для детей. Мероприятие посетили 500 ребят из разных муниципалитетов: дети из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов, дети с инвалидностью, победители и призёры научных, творческих, технических, спортивных конкурсов, ученики православных школ и гимназий, лидеры детских общественных объединений.

Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых, активных ребят – одно из важнейших направлений в социальной политике Тверской области.

«Подрастающему поколению необходимо уделять особое внимание, это самая главная инвестиция в будущее, которую нужно правильно осуществить», — считает Губернатор Игорь Руденя.

С наступающим Новым годом юных гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Всем детям вручили сладкие подарки.

На празднике работал эксперименториум, площадка русских народных игр, фотозоны с актёрами и ростовыми куклами. Прошёл показ детского спектакля, выступили цирковые артисты, инструментальные, вокальные и танцевальные детские коллективы.

В рамках мероприятия также наградили победителей конкурса на лучшее пожелание своей малой родине к Новому году, состоялся мастер-класс по изготовлению украшений для новогодней ёлки.

Пресс-служба Правительства Тверской области