Встреча Игоря Рудени и Андрея Костина отмечена рейтингом «Губернаторская повестка»

Обсуждение губернатором Игорем Руденей и президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным проектов, которые будут реализованы в Тверской области при участии банка ВТБ, вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте «Давыдов.Индекс».

Как сообщали СМИ, встреча состоялась 18 декабря в Москве.

«Мы говорили о развитии в регионе МФЦ совместно с банком ВТБ и «Почта Банком», что обсуждали ранее с нашими партнерами. Также речь шла об участии ВТБ как финансового института в проектах по строительству объектов на территории Тверской области, банк подтвердил свою заинтересованность. Самое главное – мы договорились о реализации благотворительных программ ВТБ в регионе в части возведения спортивных сооружений», – сообщил Игорь Руденя по итогам встречи.

Это не первый контакт региональной власти с руководством банка. Ряд договоренностей был достигнут весной 2018 года. Тогда Игорь Руденя и Андрей Костин обсуждали реализацию совместного проекта по повышению доступности банковских услуг в отдаленных территориях Верхневолжья. Он предполагает развитие в Тверской области сети пунктов обслуживания граждан ПАО «Почта Банк», созданного группой ВТБ и ФГУП «Почта России».

Кроме того, сообщалось, что банк ВТБ «выразил готовность рассматривать возможность инвестирования в проекты в сфере рекреации на территории Тверской области». Также было принято решение об увеличении в 2019 году объемов ипотечного кредитования ВТБ в регионе и расширении финансирования среднего и малого бизнеса.

В рейтинг «Губернаторская повестка» еженедельно включаются основные решения и заявления руководителей субъектов РФ. Проект реализуют фонд общественных связей «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс».

Павел Голованов