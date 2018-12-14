Тверская область вошла в «золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга

Тверская область заняла 18-е место в Национальном туристическом рейтинге-2018. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который совместно с журналом «Отдых в России» провел четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

«Туризм – серьезный инструмент экономического роста, который может обеспечить занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», – считает губернатор Игорь Руденя.

В «золотую двадцатку» рейтинга Тверская область входит третий год подряд. Эксперты отмечают, что Верхневолжье занимает это место по праву. Так, куратор отрасли заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец 5 октября на национальном форуме «Реки России» заявила: «Тверская область сегодня является одним из регионов-флагманов в развитии туристической индустрии».

Генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Туристская Ассоциация регионов России» (ТАРР) Светлана Ануфриенко отмечает активное стремление регионов, а точнее их ремесленников и предпринимателей, к производству и продвижению туристических сувениров, в том числе местных продуктов: пастилы, сбитня, мармелада и т. д.

«Это постепенно становится визитной карточкой места, особенно преуспели в этом Тверская и Московская области, Алтайский край», – говорит Ануфриенко.

С экспертом согласен ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, профессор Александр Федулин, который подчеркнул что росту туристической привлекательности также способствуют праздники, основанные на национальном колорите.

«В регионах проводятся очень интересные этнографические фестивали, например, в Тверской области — Фестиваль карельского пирога «КАЛИТКА», – отметил Федулин.

Стратегия развития туриндустрии в Тверской области предусматривает увеличение потока туристов в регион с 1,4 млн посещений в 2017 году до 2,6 млн посещений к 2023 году. Число рабочих мест в индустрии туризма региона должно за тот же период вырасти с 6,9 тыс. до 12,7 тыс., а поступления в консолидированный бюджет Тверской области от гостиниц и общественного питания - с 378 млн руб. до 695 млн руб.