БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Кредитование реального сектора экономики в Тверской области за год

выросло в 1,6 раза



За январь-октябрь 2018 года юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям Тверской области выдано кредитов на сумму 90,9 млрд рублей. Как отмечает Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Существенный рост объемов кредитования отмечен по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Наибольший рост объемов выданных кредитов отмечен в производстве машин и оборудования (в 2,4 раза), производстве транспортных средств и оборудования (в 2,5 раза), металлургическом производстве и

производстве готовых металлических изделий (в 2,6 раза). Самые значительные суммы кредитных средств с начала года были предоставлены предприятиям по производству транспортных средств и оборудования – 28,7 млрд рублей.

В текущем году продолжали получать кредитную поддержку предприятия сельского и лесного хозяйств региона, которым предоставлено заемных средства на 6,4 млрд рублей. Рост объема выданных заемных денежных средств более чем в два раза

зафиксирован в строительной отрасли (6 млрд рублей), рост в 1,4 раза – у организаций оптовой и розничной торговли (15 млрд рублей).

В результате наращивания в январе-октябре текущего года объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла и величина общей ссудной задолженности по данной категории заемщиков – с начала 2018 года она увеличилась на 25% и составила 85,2 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных за 10 месяцев предприятиям малого и среднего бизнеса региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,4 раза и составил 23,1 млрд рублей.

По состоянию на 01.11.2018 на территории Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 167 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №11 за 2018 год на официальном сайте За январь-октябрь 2018 года юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям Тверской области выдано кредитов на сумму 90,9 млрд рублей. Как отмечает Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.Существенный рост объемов кредитования отмечен по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Наибольший рост объемов выданных кредитов отмечен в производстве машин и оборудования (в 2,4 раза), производстве транспортных средств и оборудования (в 2,5 раза), металлургическом производстве ипроизводстве готовых металлических изделий (в 2,6 раза). Самые значительные суммы кредитных средств с начала года были предоставлены предприятиям по производству транспортных средств и оборудования – 28,7 млрд рублей.В текущем году продолжали получать кредитную поддержку предприятия сельского и лесного хозяйств региона, которым предоставлено заемных средства на 6,4 млрд рублей. Рост объема выданных заемных денежных средств более чем в два разазафиксирован в строительной отрасли (6 млрд рублей), рост в 1,4 раза – у организаций оптовой и розничной торговли (15 млрд рублей).В результате наращивания в январе-октябре текущего года объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла и величина общей ссудной задолженности по данной категории заемщиков – с начала 2018 года она увеличилась на 25% и составила 85,2 млрд рублей.Объем кредитов, выданных за 10 месяцев предприятиям малого и среднего бизнеса региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,4 раза и составил 23,1 млрд рублей.По состоянию на 01.11.2018 на территории Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 167 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №11 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.



Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.