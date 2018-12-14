БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Кредитование реального сектора экономики в Тверской области за год выросло в 1,6 раза

posted by Максим Малахов on пн, 12/24/2018 - 13:45

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Кредитование реального сектора экономики в Тверской области за год 
выросло в 1,6 раза 

За январь-октябрь 2018 года юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям Тверской области выдано кредитов на сумму 90,9 млрд рублей. Как отмечает Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. 
Существенный рост объемов кредитования отмечен по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Наибольший рост объемов выданных кредитов отмечен в производстве машин и оборудования (в 2,4 раза), производстве транспортных средств и оборудования (в 2,5 раза), металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий (в 2,6 раза). Самые значительные суммы кредитных средств с начала года были предоставлены предприятиям по производству транспортных средств и оборудования – 28,7 млрд рублей. 
В текущем году продолжали получать кредитную поддержку предприятия сельского и лесного хозяйств региона, которым предоставлено заемных средства на 6,4 млрд рублей. Рост объема выданных заемных денежных средств более чем в два раза 
зафиксирован в строительной отрасли (6 млрд рублей), рост в 1,4 раза – у организаций оптовой и розничной торговли (15 млрд рублей). 
В результате наращивания в январе-октябре текущего года объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла и величина общей ссудной задолженности по данной категории заемщиков – с начала 2018 года она увеличилась на 25% и составила 85,2 млрд рублей. 
Объем кредитов, выданных за 10 месяцев предприятиям малого и среднего бизнеса региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,4 раза и составил 23,1 млрд рублей. 
По состоянию на 01.11.2018 на территории Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 167 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы). 
Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №11 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru. 

Отделение по Тверской области 
Главного управления Банка России 
по Центральному федеральному округу.