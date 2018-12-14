Более 2380 детей обследовали врачи мобильных бригад в 2018 году во всех районах Тверской области

В Тверской области в 2018 году мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы (ДОКБ) оказали специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам из всех районов Верхневолжья. Всего специалисты провели обследование 2381 ребенка.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит повысить доступность квалифицированной медицинской помощи на местах, особенно в удаленных и труднодоступных территориях.

В 2018 году врачи ДОКБ совершили 30 выездов в районы Тверской области. По итогам работы в муниципальных образованиях выявлено 1396 заболеваний, специалисты выписали 391 направление на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей. Специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам оказывают хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог, кардиолог и педиатр.

Завершающий в этом году выезд мобильная бригада врачей совершила 13 декабря в Лихославльский район. 113 малышей осмотрели уролог, хирург, ортопед и невролог.

Пресс-служба Правительства Тверской области