В Торжке туристов ждут на «Ёлку у Дарьи Пожарской»

Всероссийский историко-этнографический музей и студия «Знаки сезонников» приглашают посетить новую иммерсивную программу «Ёлка у Дарьи Пожарской» в Торжке. Гостей ждут в музейно-гостиничном комплексе «Гостиница Пожарских» 25-28 декабря, а также 2-5 января.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В каждом зале музея участников программы ждёт интерактивный рассказ о жизни и творчестве людей, связанных с Торжком золотого и серебряного века: Николае Львове, Алексее Долгорукове, Алексее Явленском, Евгении Яковлеве и других личностях.

В парадном зале установлена ёлка, наряженная в традициях XIX века.

Специально для проекта подготовлены инновационные аудиогиды, которые позволят синхронизировать рассказ, музыку, интерьеры гостиницы Пожарских и виды на Дворцовую площадь Торжка.

Подробная информация об экскурсиях и запись — по телефону +7-904-001-12-89.

Пресс-служба Правительства Тверской области