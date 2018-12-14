В Тверской области назначены ежемесячные стипендии спортсменам сборных команд по неолимпийским видам спорта

В Тверской области назначены ежемесячные стипендии Губернатора 38 спортсменам и спортсменам – инвалидам сборных команд РФ на период с октября по декабрь 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В регионе обязательно должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Стипендии размером 4500 рублей будут получать 36 участников сборных команд РФ по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Кроме того, стипендии размером 7500 рублей и 5700 рублей будут выплачиваться представителям резервного состава сборной команды РФ и молодежной или юниорской команды РФ по олимпийским видам спорта.

Решение о том, что в Тверской области ежемесячные стипендии теперь будут получать также спортсмены сборных команд по неолимпийским видам спорта, было принято на заседании Правительства региона в октябре этого года. Региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.

Всего в государственной программе «Физическая культура и спорт Тверской области» в текущем году на поддержку спортсменов, добившихся высоких результатов, предусмотрено более 7,4 млн рублей – на 2,2 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области