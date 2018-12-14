Организации и предприятии страны могут создать свои страницы на интернет-ресурсе «Российская коммуникационная сеть»

В настоящее время в стране внедряется Российская коммуникационная сеть. На roscomnet.com ведомства, организации, учреждения и предприятия страны могут бесплатно создавать официальные страницы, размещать новости и другую информацию для населения, а также освещать социально значимые мероприятия.

Задача по развитию экономического потенциала регионов страны через использование информационных и телекоммуникационных технологий обозначена в Государственной программе «Информационное общество (2011–2020 годы)».

Ресурс roscomnet.com направлен на развитие информационной среды, обеспечение равного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о событиях, происходящих в регионах.

Также среди приоритетных задач Российской коммуникационной сети – увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, традиционные культурные, нравственные и семейные ценности, отвечающие приоритетам социальной политики государства.

Ресурс будет способствовать продвижению социально значимых проектов в медиасреде, содействовать повышению качества государственного управления и оперативности взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, жителей страны и организаций.

Зарегистрироваться в Российской коммуникационной сети можно на https://roscomnet.com/register.html

Пресс-служба Правительства Тверской области