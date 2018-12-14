В Тверской области готовится к открытию Степуринская школа в Старицком районе - об этом шла речь 21 декабря в программе «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия 24 - Тверь.

«Планируем на следующей неделе поехать в Степурино. Сейчас там активно трудятся строители. Мы еженедельно контролируем процесс, выезжаем на место. Перед подрядчиками поставили задачу сделать все качественно. Перед новым годом хотим посетить школу и своими глазами посмотреть, насколько учреждение готово к приему учеников», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Строительство школы на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино, которое ведется с 2009 года, было возобновлено в 2017 году. Новое здание соответствует всем современным требованиям и стандартам образования, укомплектовано новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий.

До 2021 года в Тверской области предусмотрен ввод трёх школ в Твери: в микрорайоне «Юность» на 560 ученических и 80 детских мест, в микрорайонах «Брусилово» и «Радужный» на 1224 места каждая. Финансирование строительства объектов обеспечивается за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме того, к 2021 году для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет планируется строительство более 10 детских садов на 1700 мест в 9 муниципальных образованиях. Предполагается, что новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке, Старицком, Максатихинском, Лихославльском, Калининском районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области