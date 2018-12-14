Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире телеканала Россия 24-Тверь

21 декабря Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья в программе «Разговор с Губернатором» в прямом эфире телеканала Россия 24-Тверь. Телефонные звонки и видеообращения поступили из Твери, Вышнего Волочка, Старицкого, Максатихинского, Весьегонского районов и других муниципалитетов.

Один из первых вопросов ведущего коснулся итогов уходящего 2018 года.

«Самым важным за прошедший год стало объединение регионального Правительства, глав муниципалитетов, общественных организаций в одну команду, которая стала более системно реализовывать намеченные планы, работать в сфере инвестиций», — отметил Игорь Руденя.

В 2018 году на территории региона реализовано 13 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 13 млрд рублей. С инвесторами достигнута договорённость о восстановлении работы Торжокского вагоностроительного завода и выплате задолженности по заработной плате перед сотрудниками.

Знаковый проект в туристической сфере, который стартует в 2019 году — «Волжское море», нацеленный на развитие инфраструктуры водного туризма.

В планах Тверской области на следующий год — участие во всех 12 национальных проектах в рамках Стратегии 2024. Необходимые документы подготовлены, подтверждено федеральное софинансирование. Всего в рамках нацпроектов регион в следующем году планирует получить около 8 млрд рублей, подчеркнул Игорь Руденя.

«Для тверского региона это возможность серьёзно улучшить инфраструктуру. Очень важно при реализации нацпроектов работать в открытом режиме и организовать общественный контроль, чтобы все показатели были доступны жителям в режиме онлайн», — сказал Игорь Руденя.

В частности, в рамках нацпроектов в Тверской области планируется построить более 10 детских садов, онкологический центр, отремонтировать свыше 3 тысяч километров дорог.

Жители Вышнего Волочка обратились с вопросом о реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Как отметил Игорь Руденя, в настоящее время проектная документация на объект прошла госэкспертизу, начать работы планируется в 2019 году. Планируется смонтировать новые несущие конструкции по технологии Крымского моста, расширить проезжую часть, обустроить пешеходные дорожки, ограждение, освещение.

Вышневолоцкий путепровод включён в адресную инвестиционную программу Тверской области. Также числе значимых направлений программы — строительство новых котельных, ремонт учреждений культуры, реконструкция Волоколамского шоссе, возведение новых школ в Твери и другие проекты.

В сфере здравоохранения ключевые задачи — модернизация центральных районных больниц, развитие системы скорой медицинской помощи, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Кроме того, в ходе «Разговора с Губернатором» шла речь о газификации региона, модернизации электросетевого комплекса, развитии спортивной инфраструктуры и учреждений культуры, реконструкции очистных сооружений, мерах социальной поддержки семей с детьми и других темах.

Пресс-служба Правительства Тверской области