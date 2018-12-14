Тверская область в 2019 году планирует получить федеральные средства на развитие театров по нацпроекту «Культура»

Тверская область в 2019 году планирует принять участие в приоритетном нацпроекте «Культура», в частности, получить федеральное финансирование на развитие театров. Об этом 21 декабря сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе передачи «Разговор с Губернатором» в прямом эфире телеканала Россия 24 -Тверь.

С вопросом о возможности участия Тверской области в подпроекте «Культурная среда» по направлению модернизации региональных театров к главе региона обратился коллектив Тверского театра юного зрителя.

«Для Тверской области развитие сферы культуры является одним из приоритетов. Президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра. Мы активно готовим документы на участие в федеральных программах, в том числе претендуем на получение грантов Министерства культуры. Уверен, что мы получим достойный результат», — отметил Игорь Руденя.

Директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев рассказал о творческих планах театра. В 2019 году учреждение планирует провести на своей площадке фестиваль современного театрального искусства, совместные гастроли с Вологодским театром юного зрителя, создать 5 новых постановок.

Открытие Года театра на территории Верхневолжья, как и во всей стране, состоялось 13 декабря. Торжественное мероприятие прошло в Кимрском театре драмы и комедии.

За последние годы в регионе проведена большая работа по укреплению материально-технической базы театров. Во все государственные театры приобретены автобусы. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Международного банка реконструкции и развития заменено звуковое, световое и технологическое оборудование.

В 2019 году планируется продолжить закупку оборудования, проведение ремонтных работ. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из федерального и регионального бюджетов планируется выделить порядка 16 млн рублей. Ещё 11,5 млн рублей будет направлено на поддержку театров малых городов — Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии.

Профессиональные театры Тверской области в следующем году планируют подготовить 32 новых спектакля. В регионе будет реализован проект «Театр в глубинку» - на протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Для повышения доступности театров, популяризации семейного культурного досуга в течение года будут проводиться специальные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

Впервые в 2019 году во всех государственных театрах Тверской области 29 марта пройдет Ночь театра. Кроме того, запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области