В Тверской области по итогам учений энергетиков в два раза быстрей происходит ликвидация аварий на электросетях

В Тверской области в два раза быстрей происходит ликвидация аварий на электросетях, вдвое уменьшилась длительность прекращения подачи электроэнергии. Эти достижения стали одним из самых значимых для потребителей Верхневолжья по итогам масштабных учений энергетиков в тверском регионе, которые завершились 21 декабря 2018 года.

«Благодаря учениям жители региона почувствовали, в первую очередь, заботу о себе. Устойчивое энергоснабжение сегодня является основой любого процесса, производственной деятельности предприятий. Эта работа будет продолжена в Тверской области в плановом режиме», – сказал Игорь Руденя, комментируя представителям СМИ итоги учений.

В результате учений также усовершенствована работа системы учета отключений в регионе. Активно внедрялись цифровые технологии, современные системы контроля. Кроме того, проведена работа по снижению потерь в электроэнергетике.

Итоги масштабных учений энергетиков были подведены 21 декабря в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский, директор филиала «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» Манвел Мажонц. На обратной связи из столицы были Министр энергетики РФ Александр Новак, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Учения стартовали в Тверской области 22 сентября. За три месяца был выполнен трёхлетний план филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный. Масштабные мероприятия ПАО «Россети» позволили повысить устойчивость энергоснабжения Тверской области и снизить аварийность на сетях на 50%.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы сотрудники 20 филиалов «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, ГБУ «ЛПЦ Тверьлес», подрядных организаций. При проведении работ использовалось свыше 1160 единиц техники.

21 декабря Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ПАО «МСРК Центра» Игорь Маковский также вручили ключи от новой техники начальникам районов электрических сетей Тверской области.

Обновление парка спецтехники компании «Тверьэнерго» предусмотрено Программой модернизации энергоснабжения Тверской области. Как сообщил Игорь Маковский, всего в течение осенне-зимнего периода 2018-2019 годов запланирована поставка более 200 единиц техники, 62 из них уже прибыло на территорию региона.

Новые машины позволят энергетикам успешно решать задачи по обеспечению планового развития электросетей, и оперативного устранения технологических нарушений.

Пресс-служба Правительства Тверской области