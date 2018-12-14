Игорь Руденя: «Обществу надо объединиться вокруг позитивных целей»

21 декабря в Твери состоялась предновогодняя встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями гражданского общества. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, депутаты Государственной Думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, ветераны, Герои Социалистического труда, другие уважаемые люди региона. Общественность и власть подвели итоги совместной работы в этом году и наметили планы на будущее.

«Как отметил Президент Владимир Путин, российское общество в последние годы стало намного активнее, а общественное мнение является всё более действенной и эффективной силой. Каждый из нас может внести свой вклад в успешную реализацию Стратегии 2024 в Тверской области. Для этого очень важно объединение общества на основе наших традиций, вокруг позитивных целей», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – Тверская область будет реализовывать все 12 национальных проектов - в области демографии, здравоохранения, образования, занятости, развития дорожной сети, формирования современной городской среды. Их финансирование по тверскому региону в 2019 году составит более 8 млрд рублей. Это позволит построить новые школы и детские сады, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры, развивать экономику.

Для эффективной реализации национальных проектов на территории Верхневолжья очень важен общественный контроль и реализация общественных инициатив, особенно на муниципальном уровне – добавил Игорь Руденя.

В 2018 году Тверская область отметила 700-летие духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летие святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 2019 году планируется завершить работу по возрождению Спасо-Преображенского собора, как символа возвращения общества к традиционным ценностям и сохранения преемственности поколений. Объединяющим началом в наступающем году, объявленном Президентом Владимиром Путиным Годом театра, должно стать и приобщение общества к богатым культурным традициям страны и Тверской области.

Губернатор поблагодарил заслуженных и уважаемых жителей региона за вклад в развитие Верхневолжья, отметив, что совместная работа в 2019 году позволит реализовать многие планы по развитию Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области