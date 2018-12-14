Игорь Руденя и гендиректор «МРСК Центра» Игорь Маковский передали новую технику энергетикам Тверской области

21 декабря Губернатор Игорь Рудени и генеральный директор ПАО «МСРК Центра» Игорь Маковский вручили ключи от новой техники начальникам районов электрических сетей Тверской области. Мероприятие проходило в рамках завершения масштабных учений энергетиков в тверском регионе.

«Хочу поблагодарить энергетиков за то, что они сделали для жителей Тверской области, которые будут встречать новый год с обновленной системой энергоснабжения. И пожелать, чтобы в вашей работе было как можно меньше экстремальных ситуаций, чтобы энергосистема региона функционировала надежно», – обратился к присутствующим Игорь Руденя.

Обновление автопарка осуществляется в рамках целевой программы повышения надежности и развития энергоснабжения потребителей Тверской области сроком реализации до 2021 года. Новые машины позволят энергетикам успешно решать задачи по обеспечению развития электросетей, оперативного устранения технологических нарушений.

«Для повышения надежности энергоснабжения жителей тверского края необходимо обеспечение энергетиков техникой высокой проходимости. Всего в течение осенне-зимнего периода 2018-2019 годов мы поставим более 200 единиц техники, 62 из них уже прибыло на территорию Тверской области», - сказал Игорь Маковский.

В распоряжение энергетиков Тверьэнерго поступили тягачи, автовышки, бурильно-крановые машины, специальные прицепы для перевозки опор ЛЭП, современные лесные комплексы для расчистки и поддержания просек ЛЭП, снегоходы, вездеходы, дизельгенераторы и другие необходимые для повседневной работы службы технические средства.

Кроме того, Губернатор Игорь Руденя вручил региональные награды лучшим специалистам, принявшим участие в учениях на территории Верхневолжья.

21 декабря в Тверской области завершились учения энергетиков. Итоги подвели в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский, директор филиала «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» Манвел Мажонц. На обратной связи из столицы были Министр энергетики РФ Александр Новак, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Игорь Руденя отметил значимость учений энергетиков для повышения качества жизни граждан и развития экономики региона. Масштабные мероприятия ПАО «Россети» позволили повысить устойчивость энергоснабжения Тверской области и снизить аварийность на сетях на 50%.

Учения стартовали в Тверской области 22 сентября. За три месяца был выполнен трёхлетний план филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы сотрудники 20 филиалов «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, ГБУ «ЛПЦ Тверьлес», подрядных организаций. При проведении работ использовалось свыше 1160 единиц техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области