Игорь Руденя поручил создать рабочую группу по решению вопросов жителей Морозовского городка в Твери

21 декабря Губернатор Игорь Руденя встретился с жителями историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери. Основным вопросом стало улучшение жилищных условий собственников и арендаторов помещений в домах по улице Двор Пролетарки. Здания, построенные в конце XIX-начале XX века, в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

В качестве возможного способа решения ситуации Игорь Руденя предложил участие в программе переселения из аварийного жилья.

«Мы готовы рассмотреть выделение земельного участка под строительство новых многоквартирных домов для жителей Двора Пролетарки в черте Твери. Необходимо провести консультации, этот вариант возможен, если каждый жилец даст своё согласие», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор поручил создать рабочую группу, которая будет курировать решение проблемы. В состав войдут представители Правительства Тверской области, администрации Твери, депутаты, жильцы Двора Пролетарки.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о сохранении пешеходного моста через Октябрьскую железную дорогу, который ведёт к Морозовскому городку. Ранее в СМИ сообщалось, что аварийное сооружение будет демонтировано.

Как сказал Игорь Руденя, уже проведены переговоры с руководством Октябрьской железной дороги. Мост будет сохранён, обсуждается его реконструкция.

Также жители Двора Пролетарки рассказали о проблемах с организацией работы управляющей компании на территории комплекса. Глава региона поручил обеспечить контроль за этим направлением Государственной жилищной инспекции Тверской области.

5 декабря этого года Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев побывали в Морозовском городке. Рабочая поездка полпреда в Тверскую область была посвящена подготовке региона к реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в рамках Стратегии 2024.