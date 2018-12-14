В Тверской области завершены тестовые испытания «Системы 112»

В Тверской области внедрение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» прошло тестовые испытания и принято государственной комиссией. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2019 год. Проект был реализован Национальным центром информатизации (входит в Ростех).

«Система-112 в Тверской области должна работать надёжно, без перебоев и обеспечивать чёткую маршрутизацию вызовов экстренных служб, чтобы жители региона как можно быстрее получали необходимую помощь», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области автоматизированная инфраструктура развернута в 43 муниципальных образованиях - в Твери, 7 городских и 35 муниципальных округах.

«Создание комплексных решений для комфортной и безопасной городской среды - одно из приоритетных направлений развития «гражданского крыла» Ростеха. Следующим этапом сотрудничества госкорпорации и региона может стать запуск на территории Тверской области проекта «Безопасный город», реализация которого масштабно проходит во многих российских городах, - отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

В Тверской области Система-112 внедрена на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб. Автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

В дальнейшем предусмотрена интеграция с системами шестью соседних областей. Единая цифровая инфраструктура будет способствовать эффективному межрегиональному взаимодействию экстренных оперативных служб.

«Система-112» используется для вызова экстренных оперативных служб - полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». Единый номер «112» доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно и круглосуточно.

В Тверской области Система-112 имеет централизованную структуру обработки вызовов и все звонки поступают в Центр обработки вызовов, расположенный в Твери. В случае максимальной нагрузки или в случае чрезвычайных ситуаций к приему вызовов и координации действий подключаются сотрудники ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области и Единых дежурно-диспетчерских служб.

Пресс-служба Правительства Тверской области