Игорь Руденя: учения энергетиков в Тверской области позволят снизить аварийность на электросетях региона на 50%

В Тверской области завершились учения энергетиков. Итоги Всероссийских учений, которые проходили в 30 регионах, подвели 21 декабря в режиме видеоконференцсвязи. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский, директор филиала «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» Манвел Мажонц. На обратной связи из столицы были Министр энергетики РФ Александр Новак, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Для жителей Тверской области учения энергетиков — это беспрецедентное мероприятие, которое даёт уверенность, что качество и надёжность электроснабжения будут обеспечены на должном уровне. Мы ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%. Для нас это существенный вклад в развитие экономики региона», — отметил Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить губернаторов всех регионов за личное внимание, активное участие в решении задач по модернизации электросетевого комплекса, которые перед нами ставят Президент, Правительство России», — подчеркнул Александр Новак.

«Президент России Владимир Путин придаёт большое значение развитию инфраструктуры, что и было главной целью учений. Это пример концентрации ресурсов для решения задач повышения стабильности, устойчивости и уменьшения аварийности на электросетях», — обозначил Игорь Щёголев.

«Всего в ходе учений в 30 регионах было задействовано более 23 тысяч человек и более 3500 единиц техники. Помимо отработки практических навыков одной из основных наших задач было отработать опыт работы на территории, отличной от мест постоянного базирования бригад», — сказал Павел Ливинский.

Масштабные учения ПАО «Россети», направленные на повышение надёжности электроэнергетического комплекса, стартовали в Тверской области 22 сентября. За прошедшее время был выполнен трёхлетний план филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы 10785 человек: сотрудники 20 филиалов «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, ГБУ «ЛПЦ Тверьлес», подрядных организаций. При проведении работ использовалось свыше 1160 единиц техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области