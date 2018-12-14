ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Объем ипотечных кредитов в Тверской области достиг 50,9 млрд рублей

За январь-октябрь текущего года жителям Тверского региона выдано 10672 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 19,6 млрд рублей. Это на 3422 кредита (на 6,7 млрд рублей) больше показателей аналогичного периода 2017 года.

Традиционно платежная дисциплина по ипотеке находится на высоком уровне: не в срок погашено лишь 0,8% совокупной ссудной задолженности.

По данным Отделения Тверь Банка России, средний размер ипотечного жилищного кредита к началу ноября составил 1,83 млн рублей, срок кредитования – 16 лет 11 месяцев. Средневзвешенные ставки по ипотеке составили 9,5% годовых (не менялись с июля текущего года).

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона достиг 50,9 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в иностранной валюте незначительна (0,2% кредитного портфеля). В текущем году ипотечные кредиты в иностранной валюте в Тверской области не выдавались.

По состоянию на 01.11.2018 на территории Тверской области действовали 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 167 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).