Дети и подростки из Тверской области примут участие в новогодних елках в Москве

Дети и подростки из Тверской области примут участие в общероссийской «Новогодней елке» в Государственном Кремлевском дворце, а также в «Новогодней елке» Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот.

Предполагается, что кремлевскую елку 26 декабря посетят 30 детей из Тверской области. Это ребята из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад в возрасте от 8 до 13 лет. Запланирована экскурсионная программа – посещение Алмазного фонда в Московском Кремле.

Ребят будут сопровождать специалисты Министерства образования региона, педиатр, сотрудники УМВД России по Тверской области. Налажено взаимодействие по вопросам транспортного обслуживания, размещения детей.

Кремлевская елка – традиционное ежегодное представление. В этом году состоится новогодняя феерия «Тайна планеты Земля». Над созданием костюмов, декораций, музыкальным сопровождением спектакля работали талантливые художники, декораторы и музыканты. При постановке новогодних спектаклей на сцене Государственного Кремлевского Дворца используются современное светотехническое и звуковое оборудование, уникальные спецэффекты. Перед спектаклем детей ждет дискотека, конкурсы и детские игры. Кроме того, откроется «Почта Деда Мороза» и пресс-служба Деда Мороза.

Первая детская елка проходила в Колонном зале Дома Союзов. В 1953 году главное новогоднее представление для детей состоялось в Большом Кремлевском Дворце, после чего собирать здесь юных зрителей под Новый год стало доброй традицией. Билеты на елку в Кремль давали отличникам учебы.

В разные годы в создании постановок, каждая из которых уникальна, участвовали знаменитые писатели, художники, композиторы, режиссеры и сценаристы: А. Пахмутова, Н.Добронравов, Ю.Чичков, М.Пляцковский, Г.Гладков, П.Хомский, Н.Скорик, А.Горбань, В. Шаинский, Е.Симонов, И.Нежный, М.Файбушевич, А.Зацепин.

Кроме того, ребята из Тверской области приглашены на «Новогоднюю елку» Министерства просвещения Российской Федерации для детей-сирот, которая проходит с 24 по 26 декабря в Москве. В ней примут участие восемь воспитанников Зубцовского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области