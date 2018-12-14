27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые сотрудники
и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!
Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям.
И сегодня вы встречаете свой профессиональный праздник на посту, добросовестно исполняя свой долг перед Родиной, надежно защищаете тверской регион, жителей, промышленные и социальные объекты от чрезвычайных ситуаций.
Благодарю вас за службу России. Желаю вам хранить традиции российских спасателей. Пусть как можно больше дежурств будут спокойными!
Губернатор Тверской области
И.М.Руденя.
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Уважаемые сотрудники
службы МЧС России!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа спасателей - тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь, - в дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие. Мы неоднократно убеждались в высоком профессионализме и человеческой отзывчивости наших спасателей.
Желаем крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! И, конечно, как можно меньше тревожных выездов!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова,
и.о. главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский.