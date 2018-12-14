27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Уважаемые сотрудники

и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!

Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям.

И сегодня вы встречаете свой профессиональный праздник на посту, добросовестно исполняя свой долг перед Родиной, надежно защищаете тверской регион, жителей, промышленные и социальные объекты от чрезвычайных ситуаций.

Благодарю вас за службу России. Желаю вам хранить традиции российских спасателей. Пусть как можно больше дежурств будут спокойными!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники

службы МЧС России!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Работа спасателей - тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь, - в дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие. Мы неоднократно убеждались в высоком профессионализме и человеческой отзывчивости наших спасателей.

Желаем крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! И, конечно, как можно меньше тревожных выездов!

С уважением, депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова,

и.о. главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский.