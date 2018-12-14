22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны

энергетического комплекса

Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика – это стратегически важная отрасль экономики, которая обеспечивает устойчивую работу и помогает развитию промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов, создает комфорт в жилых домах.

В Тверской области реализуется программа модернизации и повышения надежности энергокомплекса региона, внедрения в практику самых современных технологий. Благодарю ветеранов и работников отрасли за значительный вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, улучшение качества жизни населения. Желаю вам плодотворной работы и реализации намеченных планов на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые работники и ветераны

энергетической отрасли!

Энергетика - уникальная отрасль экономики, которая круглосуточно дает нашим домам электроэнергию и тепло. Благодаря крепкой производственной базе, мастерству, профессионализму и высокой ответственности коллективов энергопредприятий Конаковского района бесперебойно работают промышленные объекты, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и культуры, спортивные сооружения.

Работники энергетических предприятий прилагают максимум усилий для того, чтобы энергетика служила людям, не вызывая сомнений в своей надежности. Поэтому определяющими чертами отрасли сегодня являются стабильность, эффективность, надежность, модернизация и внедрение новых инновационных и энергосберегающих технологий. Все больше внимания энергетики уделяют сохранению окружающей среды, что важно для нашего района. Мы уверены, что столь устойчивый фундамент обеспечит нашей энергетике хорошие перспективы. Позвольте пожелать вам профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья, радости и оптимизма!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, и.о. главы

администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.