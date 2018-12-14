В ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

22 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. День энергетика - день признания заслуг работников энергетической промышленности в экономическом развитии, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Примечательно, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда работа энергетиков наиболее заметна в северном полушарии.

Конаковский район по-прежнему остается флагманом энергетической отрасли региона, да и всей России. Город Конаково в период его бурного роста в 60-70-е годы прошлого века позиционировался как молодой город энергетиков, ведь именно в 60-х годах были сданы в эксплуатацию два промышленных гиганта - Конаковская ГРЭС (на тот момент крупнейшая в Европе, ныне принадлежит международному концерну «Энел») и Конаковский завод стальных конструкций, который в 1993 году был переименован в «Энергостальконструкцию», а спустя почти полвека предприятию вновь возвратили его историческое название.

Конаковская ГРЭС после модернизации, которая прошла 15 лет назад, когда она была в составе РАО ЕЭС России, соответствует всем современным стандартам безопасности и эффективности тепловых электростанций. На станции много внимания уделяется охране труда, и действительно, ГРЭС помолодела. Не скажешь, что ей идет шестой десяток.

Конаковский завод стальных конструкций в январе наступающего года отмечает свой полувековой юбилей. Предприятие уверенно работает в отраслях сетевой электроэнергетики и строительных конструкций, опоры линий электропередач по-прежнему широко востребованы как на внутреннем рынке, так и в ближнем зарубежье.