МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Конаковском районе подвели

итоги Года волонтера

Итоговое мероприятие прошло в ДК «Современник».

«Найди время для добра...». С таких слов началось мероприятие, подводившее итоги годовой работы волонтеров Конаковского района. Полный зал молодежи, а на экране сменяются фотографии с многочисленных мероприятий, акций и добрых дел, с лицами тех, кто отважно помогал окружающим.

Подводя итоги, нельзя не отметить особо отличившихся ребят. Самых активных волонтеров поздравили глава Конаковского района Людмила Козлова и и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский.

Грамотой Комитета по делам молодежи Тверской области по итогам года добровольца награждена специалист по работе с молодежью молодежного центра «Иволга» Ирина Карпова.

Благодарностью Комитета по делам молодежи Тверской области по итогам года добровольца награжден заведующий отделом культурно-массовых мероприятий ДК «Современник» Василий Балихин.

Благодарностью главы Конаковского района за активное участие в волонтерском движении Конаковского района награждены:

- член Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ольга Цейлер;

- член Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алина Яковенко;

- член Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Воронов,

а также волонтеры

- Елизавета Котруца;

- Никита Панженский;

- Анастасия Галихина;

- Анастасия Рудыко;

- Мария Капустина;

- Дарья Тарасенко;

- Александр Хапков;

- Павел Петренко;

- Юлия Овчинник.

Еще одним знаковым событием для добровольцев сегодня стало вручение волонтерских книжек. Их получили 15 человек:

- Юлия Овчинник;

- Алина Шанькова;

- Мария Капустина;

- Александр Хапков;

- Анастасия Рудыко;

- Диана Максимова;

- Елизавета Котруца;

- Никита Панженский;

- Анастасия Галихина;

- Павел Петренко;

- Яна Голубицкая;

- Дарья Тарасенко;

- Ксения Жмурина;

- Полина Муравьева;

- Анастасия Имамутдинова.

Источник: https://konakovograd.ru

Организация розничной торговли

и создание равных конкурентных условий

В выпуске «Зари» № 48 от 7 декабря 2018 года мы сообщали о том, что в администрации Конаковского района по инициативе предпринимательского сообщества состоялось заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства, где центральной темой обсуждения стал вопрос о создании равных конкурентных условий труда на рынке товаров и услуг в Конаковском районе. Основной проблемой, которую обозначили предприниматели и которая является причиной проявления неравных условий труда, остается организация стихийных рынков - так называемых «белорусских ярмарок». Отсутствие современных оборудованных торговых рядов.

Проще говоря, в настоящее время центральный рынок столицы района больше похож на «колхозный», где предприниматели вынуждены кидать деревянные настилы около торговых точек, чтоб выбраться из луж, те, кто занимается домашним выращиваем овощей и фруктов, - торговать на ящиках, а потребители - приобретать товары, которые хранятся в ненормативных условиях.

Первые шаги к решению этой проблемы уже сделаны. В администрации Конаковского района состоялось совещание по вопросу организации розничной торговли в городе Конаково. В совещании приняли участие и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский, первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющий делами Анна Рябова, временно исполняющий обязанности главы администрации г. Конаково Максим Ли, заместитель главы администрации г. Конаково Лариса Владимирова, а также собственники и арендаторы земли мини-рынка за «красными рядами» и центрального рынка.

В ходе встречи участники обсудили вопросы организации торговли и создания равных конкурентных условий. По итогам совещания были приняты следующие решения:

1. Собственникам и арендаторам в срок до 31 января 2019 года направить свои предложения по развитию рынка и приведения его в единый современный вид в администрацию города Конаково, отработать план организации розничного рынка с администрацией города Конаково.

2. Еще в течение двух месяцев подготовить план мероприятий по приведению рынка в единое нормативное состояние и представить его в администрацию города Конаково до 1 марта 2019 г. Это сроки для всех присутствовавших предпринимателей. Администрация города Конаково, в свою очередь, усовершенствует нормативно-правовые акты благоустройства города, рынков и парковок.

Предпринимаемые меры позволят четко регламентировать правила торговли для всех предпринимателей, обеспечить равные условия труда на рынке, создать единый, современный облик торговых точек.

Антинаркотическая комиссия

17 декабря в администрации Конаковского района состоялось очередное, заключительное в этом году заседание антинаркотической комиссии Конаковского района. Участие в ней приняли представители районной администрации, управления образования, ОМВД России по Конаковскому району и врач-нарколог Конаковской центральной районной больницы. На заседании подвели итоги 2018 года, а также утвердили план работы комиссии на 2019 год.

О наркоситуации в Конаковском районе за 11 месяцев 2018 года информацию довел старший лейтенант полиции Евгений Савинков:

- За 11 месяцев текущего года в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Конаковского района зарегистрировано 36 преступлений (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 31 преступление), из которых тяжких и особо тяжких - 28 преступлений, что на 2 больше, чем в прошлом году. Процент раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств составил 67,6 процента при среднем областном проценте раскрываемости 60,8. Наиболее распространенными наркотическими средствами остаются наркотики синтетического происхождения.

Также Евгений Савинков отметил, что сотрудниками ОМВД России по Конаковскому району проводится работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с хранением и потреблением без назначения врача наркотических средств и психотропных веществ. За 11 месяцев 2018 года сотрудниками выявлено 44 правонарушения, составлено 32 протокола. За последние два месяца сотрудники полиции установили двух жителей города Конаково, которые занимались незаконным распространением наркотических средств. Также был задержан еще один житель Конакова, который занимался изготовлением и распространением синтетических наркотиков. В отношении троих возбуждены уголовные дела.

Врач-нарколог Конаковской центральной районной больницы Ольга Смирнова довела информацию по итогам медицинских осмотров учащихся на содержание наркотических средств, проведенных во исполнение приказа министерства здравоохранения Тверской области от 28 ноября 2017 года:

- В этом году тестирование рекомендовано было провести 137 учащимся школы № 7 города Конаково. Профилактические осмотры проводились в феврале и октябре 2018 года с личного согласия учащегося или по согласию родителей. Всего было осмотрено 139 человек, еще 64 отказались от прохождения теста. Все тесты были отрицательными. Но при личных беседах было выявлено, что 3 человека все же употребляли наркотические вещества.

В 2019 году рекомендовано провести осмотры 93 учащихся школы № 1 города Конаково, 234 учащихся школы № 8 города Конаково и 168 человек Конаковского колледжа.

Также участники комиссии обсудили план профилактических мероприятий на следующий год.

Утилизация твердых коммунальных

отходов. Что будет с 1 января 2019 года?

В связи с тем, что с первого января 2019 года ответственным за обеспечение на территории Тверской области своевременного и качественного накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также учет движения ТКО в зоне Тверской области будет региональный оператор, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Конаково» были заданы следующие вопросы:

1. Кто выбран региональным оператором по сбору и работе с отходами?

2. Какова будет величина тарифов на вывоз и утилизацию мусора для предприятий и домохозяйств?

3. Кто будет мусором ведать, кто будет выставлять счета, по какому тарифу?

4. Белавинский полигон включён в общий реестр? Или будет действовать на нелегальной основе? Или его закроют?

5. И риторический вопрос: почему в МО на каждом заборе, по телевидению, радио, рекламных щитах, в группах ВК, на сайтах самых заштатных УК - на один дом информация есть, а в Тверской области - Конаковском районе нет? Ее утаивают?».

Ответ от администрации Конаковского района:

1. Региональным оператором выбрано МУП «Тверьспецавтохозяйство». Его основной целью является обеспечение на территории Тверской области свое-временного и качественного накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также учет движения ТКО в зоне Тверской области.

2. Что касается тарифов на вывоз мусора, то они еще не установлены. Ориентировочно мы узнаем о них после 20 декабря 2019 года.

3. Счета будет выставлять региональный оператор. Как это будет представлено для жителей? Появится отдельная строка «за вывоз мусора» в квитанции об оплате ЖКУ. Вывозом мусора будут заниматься те компании, с которыми региональный оператор заключит договор на транспортировку мусора. Принимать мусор будет ООО «Полигон», которому в данный момент переданы свалки в аренду.

4. Действующая свалка в деревне Шумново не относится к полигонам для утилизации ТБО, а является временной площадкой по складированию ТКО. В соответствии с утвержденной схемой вывоза ТКО после начала работы полигона ТБО существующая площадка в деревне Шумново подлежит закрытию. В настоящее время еще применяется временная схема утилизации ТКО, которая предполагает использование действующей свалки.

С нового года вывоз и утилизация ТКО должны осуществляться региональным оператором МУП «ТСАХ», который должен обеспечить информирование населения.

На сегодняшний день и у нас нет четкой информации о порядке взаимодействия регионального оператора и управляющих компаний. Именно поэтому 21 декабря 2018 года в администрации Конаковского района запланировано совещание с главами муниципальных образований Конаковского района с приглашением регионального оператора, где мы надеемся получить исчерпывающую информацию о ситуации с ТКО и довести ее до населения.

Добавлю, что совещание уже неоднократно было запланировано, но переносилось по инициативе регионального оператора.

О ликвидации пожара на городской

свалке в деревне Шумново



15 декабря, в 23.02 в ЕДДС Конаковского района поступило сообщение о тлении свалки ТБО города Конаково в деревне Шумново. Для ликвидации тления были задействованы силы МУП «Доркомсервис» - 2 бульдозера.

16 декабря в 6.30 из-за выхода из строя 1-го бульдозера была начата переброска техники (бульдозера) из поселка Новозавидовский. Очаги открытого возгорания составили около 200 кв. м.

В 10.00 под председательством Олега Лобановского было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Конаковском районе совместно с руководством города Конаково с приглашением всех силовых и контрольно-надзорных структур района выработан необходимый план тушения пожара и расчет привлекаемой техники.

К ликвидации пожара были привлечены силы и средства МУП «Доркомсервис», Конаковского МБУ «КХ» и частных организаций Конаковского района. Устранялось возгорание путем засыпки очагов. Пожар на свалке в деревне Шумново был полностью ликвидирован 18 декабря.

Администрация Конаковского района выражает благодарность принимавшим участие в тушении пожара на свалке:

правительству Тверской области в лице министра транспорта Игоря Павлова, администрации города Конаково, организации, строящей федеральную трассу М11 ООО «Спецдорстрой», МУП «Доркомсервис», депутатам города Конаково и Конаковского района П.П.Козлову, Г.Х.Садыкову.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.