Наше интервью

ДОПУСК К ГИА СОСТОЯЛСЯ!



С 2014-2015 учебного года в выпускных 11-х классах введено итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации. В этом учебном году, как и во всех школах России, итоговое сочинение в 11-х классах состоялось 5 декабря. Как оно проходило в нашем районе? Об этом мы спросили заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Любовь Николаевну КУЛИЕВУ.

- Как прошло итоговое сочинение (изложение) в нашей области, сколько в 2019 году будет выпускников 11 классов?

- По данным министерства образования Тверской области всего в регионе в написании сочинения (изложения) приняли участие около 5,8 тыс. человек, из них 3 человека – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 46 человек - ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сочинение писали 5,7 тыс. человек, изложение – 137 человек (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы). Сочинение прошло на базе 300 общеобразовательных организаций во всех 43 муниципальных образованиях региона.

- Сколько учащихся 11 классов в этом году в нашем районе? Сдавали ли сочинение выпускники прошлых лет или студенты колледжей?

- В Конаковском районе из 304 учащихся 11 классов итоговое сочинение писали 302 ученика (2 человека не смогли прибыть на сочинение по уважительным причинам), изложение никто не писал. В этом году в нашу базу вошла и писала итоговое сочинение студентка Московского государственного театрального колледжа им. Л.А.Филатова (г. Москва), выпускники прошлых лет не изъявили желания писать сочинение.

- Где проводилось итоговое сочинение: в своих школах или в пунктах проведения экзаменов, как на ЕГЭ?

- Как и в прошлые годы, сочинение и изложение ребята писали в своих общеобразовательных учреждениях.

- Какова продолжительность сочинения?

- Продолжительность сочинения традиционно составила 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) могла быть увеличена на 1,5 ч. Таких случаев в этом году у нас не было.

- Чем может пользоваться ученик при написании сочинения: словарями, художественной литературой и т.п.?

- Согласно инструкциям Рособрнадзора при написании сочинения ребята могли использовать орфографические словари, а вот использование какихлибо литературных произведений на итоговом сочинении не предусмотрено.

- Ежегодно Рособрнадзор определяет основные направления тем итогового сочинения. Каковы эти направления в этом году?

- Рособрнадзором еще в начале 2018-2019 учебного года были определены пять открытых направлений тем итогового сочинения. Это темы «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

- В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором были разработаны конкретные темы итогового сочинения - разные для каждого часового пояса. Какие же темы были у школьников этого года, и когда они стали известны?

- 5 декабря ровно в 9.45 темы сочинений с кратким комментарием были получены образовательными учреждениями на официальном информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) или на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). Вот темы итогового сочинения 2018-2019 учебного года Тверской области: «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?», «Всякая ли мечта достойна человека?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?», «Как искусство помогает понять действительность?», «Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?».

- Какова технология написания сочинения?

- Сочинение ребята писали в заранее выделенных и подготовленных аудиториях, по одному ученику за рабочим столом. Каждый ученик на бумажном носителе получил бланк регистрации с инструкцией, бланк записи (где пишется само сочинение), перечень тем сочинений, листы для черновиков. Выбрав тему, одиннадцатиклассники приступили к написанию сочинения-рассуждения. В рамках выбранной темы ребята формулировали свою позицию и аргументировали её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы (количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал), а также продумывали композицию сочинения.

- Кем проверяется итоговое сочинение, как оценивается?

- Проверяли сочинения предметные комиссии, которые были созданы на базе каждого общеобразовательного учреждения района, входили в каждую из них не менее трех учителей русского языка и литературы. Рекомендуемый объём сочинения, как и в прошлые годы, − от 350 слов («зачет» ставится, если слов 250 и более). Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт». Если сочинение признано комиссией по проверке итогового сочинения (экспертами) несамостоятельным, то за такую работу тоже выставляется «незачет» (несамостоятельных работ в районе не было).

Учащиеся знают, что объем сочинения и самостоятельность в его написании - это два обязательных требования к итоговому сочинению. Работы учащихся оценивались по пяти критериям, утвержденным Рособрнадзором: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.

- Как прошел выбор тем? Какие темы понравились будущим выпускникам, а какие нет?

- Наиболее востребованной в нашем районе стала тема «Всякая ли мечта достойна человека?» (это тема номер 208, ее выбрали 109 учеников, что составляет 36,1 процента от общего количества учащихся, писавших сочинение). Следующая по популярности тема – «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?» (это тема номер 305, ее выбрали 74 ученика, 24,5 процента). Наименее востребованной стала тема под номером 409 «Как искусство помогает понять действительность?», ее выбрали в районе всего 6 учащихся.

- Каковы же общие итоги?

- Из 302 учащихся 11 классов, писавших итоговое сочинение, 298 учащихся получили «зачет», что составляет 98,7 процента от общего количества учащихся 11 классов, «незачет» получили 4 человека из трех школ района, что составляет 1,3 процента от общего количества учащихся 11 классов. Получили «зачет» по всем пяти критериям 102 ученика, что составляет 33,8 процента.

- Были ли на сочинении общественные наблюдатели или представители контролирующих органов?

- Да, конечно. В общеобразовательных учреждениях присутствовали 24 общественных наблюдателя, а также представитель Управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования Тверской области. Нарушений не было выявлено.

- Когда смогут ребята переписать сочинение, чтобы получить допуск к экзаменам?

- У заболевших и не присутствовавших на сочинении по уважительной причине учащихся, у ребят, получивших «незачет» (всего таких учащихся в этом году 6) для написания итогового сочинения будет вторая попытка в первую среду февраля (6 февраля) и далее (при необходимости) третья попытка - первая рабочая среда мая (8 мая).

- Как в целом прошло сочинение?

- Итоговое сочинение в районе прошло в соответствии с инструкциями Рособрнадзора, оригиналы бланков регистрации и бланки записи сочинения были организованно направлены в Региональный центр обработки информации для сканирования и размещения на федеральном портале.

Беседовал Кирилл НОВИКОВ.