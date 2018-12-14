ГТО ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

Муниципальный центр тестирования продолжает популяризировать комплекс ГТО на территории Конаковского района. В четверг, 13 декабря состоялся спортивный праздник ВФСК ГТО для обучающихся школы № 2 п. Новозавидовский. В празднике приняли участие 72 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет.

С торжественным словом к участникам обратились директор школы Наталья Анатольевна Платонова и руководитель муниципального центра тестирования Наталья Алексеевна Муравьева, которые пожелали ребятам всегда поддерживать свою физическую форму, быть здоровыми и показать отличные результаты.

Программа многоборья включала в себя следующие упражнения: силовая гимнастика, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, а также подъем туловища из положения лежа на спине. Ребята с азартом выполняли упражнения, переходили от одного испытания к другому, всем хотелось показать хорошие результаты.

Победителями фестиваля стали:

1 ступень (6 - 8 лет) Анна Лобанова и Александр Суглобов.

2 ступень (9 - 10 лет) Полина Поспелова и Дмитрий Капранов.

3 ступень (11 - 12 лет) Яна Калинина и Сергей Краснов.

4 ступень (13 - 15 лет) София Шеина и Иван Вишняков.

Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Конаковского района выражает благодарность за помощь в проведении и организации мероприятия сотрудникам и директору МБОУ СОШ № 2 поселка Новозавидовский Наталье Анатольевне Платоновой за успешное внедрение комплекса ГТО на территории поселка Новозавидовский.

НАШ. КОРР.