«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» - НА ДОРОГАХ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

С 17 по 28 декабря в Конаковском районе управлением образования администрации Конаковского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району в рамках Декады комплексной безопасности проводится новогодняя муниципальная эстафета «Родительский патруль», цель которой - актуализация проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, привлечение внимания детей и подростков, родителей-пешеходов и родителей-водителей к вопросам соблюдения правил дорожного движения на дорогах, пешеходных переходах, при движении на личном транспорте.

Главная задача этой акции - повысить уровень ответственности детей и подростков за соблюдение правил дорожного движения, еще раз обратить внимание родительской общественности на необходимость формирования у детей навыков правильного поведения при переходе через дорогу, на тротуарах, на проезжей части дороги. И, конечно же, обратить пристальное внимание на использование детьми и подростками световозвращающих элементов, а родителями-водителями - детских удерживающих устройств.

17 декабря эстафету «Родительского патруля» начали детские сады № 10 и № 14 г. Конаково. В акции приняли участие инспектор по профилактике ДТТ ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Т.Н.Кокорева, главный специалист управления образования администрации Конаковского района М.В.Шарапова, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и, конечно же, родители наших воспитанников.

На маршрут они вышли, вооружившись светоотражающими жилетами с изображением светофоров, повязками с надписью «Родительский патруль», а также с подготовленными заранее для раздачи пешеходам и родителям-водителям небольшими самодельными буклетами. А помогал им в акции настоящий Дед Мороз с мешком для сбора пожеланий пешеходам, мамам и папам, водителям.

Время работы патрулей было ограничено: утром с 7.30 до 8.30 и вечером в течение 1 часа (приблизительно с 16.30 или 17.00). Автоинспекторы с Дедом Морозом напомнили пешеходам о главных правилах: первое - смотреть по сторонам и быть внимательными, второе - быть заметными на дороге. Водителей и пассажиров участники мероприятия призывали всегда использовать при движении в автомобиле ремни безопасности, а при перевозке детей - детские удерживающие устройства.

Большинство пешеходов (и детей, и родителей), конечно же, показали, что знают ПДД и соблюдают их. Положительные эмоции участников дорожного движения в эстафете безопасности вызывали подарки Деда Мороза: пешеходам он дарил наклейки, пассажирам раздавал конфеты. При этом в свой мешок собирал новогодние поздравления и пожелания, которые 28 декабря будут вручены водителям и пешеходам в завершение новогодней эстафеты.

Эстафета «Родительский патруль» начата.

Надеемся, что она сыграет свою роль в деле обеспечения безопасности наших детей, будет способствовать повышению культуры поведения наших детей и родителей на дороге!

Л. КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района,

Т. КОКОРЕВА, инспектор по профилактике ДТТ ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.