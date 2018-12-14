ОТМЕТИЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Конаковский энергетический колледж в прошлую пятницу ждал в гости выпускников прошлых лет.

В этому году исполнилось 50 лет, как начал обучение первый выпуск Конаковского энергетического колледжа (техникума), ныне носящего название «Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково». На праздничное мероприятие, которое прошло 14 декабря в зрительном зале ОБК КЭК, пришли выпускники разных лет и почетные гости: представители МЭИ, руководство района и города, руководители предприятий энергетической отрасли города: ПАО «Энел Россия филиал Конаковская ГРЭС» и АО «Конаковский завод стальных конструкций». Прекрасный вечер воспоминаний прошел в теплой, дружественной обстановке (несмотря на то, что в самом зале было ощутимо прохладно).

С приветствием и словами поздравления в адрес выпускников и педагогов колледжа в лице директора Николая Исхаковича Файрушина обратился и.о. главы администрации Конаковского района Олег Лобановский. Он сказал:

- В этот золотой юбилей хочу выразить слова признательности за ваш труд. Вместе с городом рос, развивался и ваш энерготехникум, он помогал кадрами его строителям, он воспитывал трудовую смену настоящих профессионалов. И, конечно, этот труд не прошел даром. У вас великолепные традиции, и пусть мир меняется, но традиции надо поддерживать и сохранять. У вас особая атмосфера студенческой жизни, и мы надеемся, что наше сотрудничество в сфере молодежного волонтерства будет продолжаться, ведь ваш труд работает на будущее Конаковского района...

К поздравлениям присоединились заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Лучшие педагоги колледжа получили благодарственные письма от районной власти, а директор - подарок от главы района.

Также к поздравлениям присоединились и представители головного вуза – Московского энергетического института. Почетные грамоты лучшим педагогам вручали ученый секретарь научно-методического совета, доцент, кандидат технических наук Е.В.Макаревич и доцент кафедры гуманитарных наук А.Г.Нагорная.Конаковский энергетический колледж - одно из крупнейших учебных заведений в Центральном регионе России. История колледжа неразрывно связана с Конаковской ГРЭС. В этом году учебное заведение отметило полувековой юбилей.

Немного истории. В 1962 году началось строительство Конаковской ГРЭС с проектной мощностью 2,4 миллиона киловатт. Это была комсомольская стройка, где основным составом работавших была молодежь или люди, не имевшие специального образования. Вот тогда и был создан филиал Шатурского энерготехникума в г. Конаково, его первым директором был Федор Федорович Чирков, участник Великой Отечественной войны, награжденный правительственными наградами.

С 1966 года филиал стал называться Конаковским вечерним энерготехникумом, директором которого стал Анатолий Григорьевич Капшар. Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР № 71/а от 15 июля 1967 года Конаковский филиал Шатурского энергетического техникума был реорганизован в Конаковский энергетический техникум с дневным и вечерним отделениями и подчинен Управлению учебных заведений Министерства энергетики и электрификации СССР. Это было связано с необходимостью подготовки специалистов-эксплуатационников для Конаковской ГРЭС.

Первоначально были организованы отделения: «Промышленное и гражданское строительство», «Парогенераторные и турбинные установки», «Электрические станции, сети и системы». Техникум сначала располагался в двух временных коттеджах в районе нынешнего профилактория и примыкающего к нему района улицы Васильковского.

1 сентября 1968 года распахнули свои двери для студентов трёх отделений аудитории четырехэтажного кирпичного корпуса. Занятия в основном проводили инженеры - специалисты Конаковской ГРЭС, так как штатных преподавателей было немного. В декабре 1970 года строителями были сданы в эксплуатацию спортивный зал, здание лабораторного корпуса, актовый зал. В 1971 году в общежитие № 1 на 360 мест заселились иногородние студенты, приехавшие со всех концов Советского Союза, проживавшие до этого в частном секторе.

Годы шли. В 1985 году открыто новое отделение - «Технология воды, топлива и смазочных материалов». За все это время были выпущены тысячи молодых специалистов, которые нашли себе работу на различных предприятиях и объектах г. Конаково и Конаковского района.

В целях более полного удовлетворения потребностей предприятий и организаций энергетического профиля в специальностях различного уровня образования, преобразования средних специальных учебных заведений в многофункциональные образовательные учреждения приказом № 128 Министерства Российской Федерации от 17 июня 1994 года Конаковский энергетический техникум был преобразован в Конаковский энергетический колледж.

В 1994 году открыто заочное отделение по специальности «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики энергосистем» и «Монтаж и эксплуатация теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций», в 1997 году по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и дневное отделение по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».

В 2000 году открыто отделение «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

На базе энергоколледжа постоянно работают курсы по подготовке пользователей ПЭВМ, курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения. Конаковский энергетический колледж оказывает услуги по дополнительному образованию: курсы по подготовке в средние специальные учебные заведения, курсы по повышению квалификации, профессиональная подготовка.

Педагогический процесс осуществляется коллективом высококвалифицированных преподавателей, работающих над обновлением содержания и технологии обучения, повышением качества подготовки специалистов, развитием материально-технической базы, реализацией программ многопрофильной подготовки и переподготовки кадров по дневной и заочной формам обучения, созданием гибкой системы образовательных услуг и подготовкой к введению новых специальностей.

Сегодня это учебное заведение стало филиалом МЭИ. Его настоящее название: Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково

(Конаковский

энергетический колледж).

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На праздничном мероприятии было много гостей. С приветственным словом выступил директор колледжа Николай Исхакович Файрушин:

- Желаю, чтобы в нашем учебном заведении студенты не только получали хорошие знания, но и жили полной студенческой жизнью, дружили и чтобы учебный процесс был интересным. Всем – радости, здоровья и удачи!

Затем слово дали педагогам. Н.А.Павлова, которая 38 лет проработала в этом учебном заведении, рассказала о тех, кто посвятил свою жизнь обучению студентов. Было показано слайдшоу с портретами преподавателей, и на каждый из них зал реагировал аплодисментами. А некоторым даже устраивал овации. К сожалению, некоторых из тех, кто начинал свою работу вместе с началом деятельности энерготехникума, уже нет с нами. А от имени ветеранов педагогического труда выступила А.А.Подольская, которая ушла на заслуженный отдых в прошлом году с должности заместителя директора по воспитательной работе. Она сказала:

- Столько лет отдано родному техникуму, и сегодня, находясь уже в статусе ветерана, я хочу сказать: нас уже много, эти 50 лет даром не прошли. От имени ветеранов хочу поздравить наш любимый колледж с такой хорошей юбилейной датой. Спасибо руководителям из Москвы и Твери, руководству колледжа, руководству города и района, руководителям наших предприятий энергетики за то, что вы все сегодня пришли. Спасибо всем студентам - и нынешним, и бывшим, спасибо педагогам и гоcтям! Желаю крепкого здоровья, благополучия во всем и успехов, а колледжу – процветания! Чтобы жил долго и встретил юбилей много-много раз!

Также со словами поздравления выступили С.А.Цуркан, директор Тверского технологического колледжа, и председатель совета директоров ссузов Тверской области, который передал поздравления от министра образования Тверской области Ю.Н.Коваленко.

С поздравлениями выступил Д.Е.Щурин, который представлял сразу две структуры: как председатель - Собрание депутатов Конаковского района и как руководитель - Филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково.

Поздравления от муниципальных властей г. Конаково со сцены прозвучали от заместителя главы администрации г. Конаково Л.Н.Владимировой и заместителя председателя Совета депутатов г. Конаково А.В.Семенова.

Вечер не обошелся без руководства предприятий отрасли энергетики, ведь именно они были и остаются основными потребителями кадров, которые готовит колледж. Директор ГРЭС Илья Новожилов вручил директору колледжа Николаю Файрушину сертификат на 500000 рублей для ремонта спортивного зала, а главный инженер Е.И.Сычев произнес замечательную речь. Директор АО «Конаковский завод стальных конструкций» А.П.Шинкаренко был краток: он отметил, что предприятие и колледж – одногодки, и за все это время удалось сохранить и кадры, и основной вид деятельности, научиться шагать в ногу со временем. Особенно теплые слова он сказал в адрес педагогического состава:

- Вы знаете, когда со сцены звучали имена педагогов, я обратил внимание на реакцию студентов. Они так приветствовали своих преподавателей, так переживали за них, что это вызывало эмоции. Значит, они искренне любят своих педагогов, значит, их педагогический труд и энергия были потрачены не зря, а нашли свое продолжение в молодежи. И это дорогого стоит.

И, конечно же, звучали слова поздравления от выпускников прошлых лет. В их числе – Е.А.Слепышев, выпускник 1972 года, Елена Рощина, которую все знают как замечательную певицу, а вела праздник Лариса Мухина, которая много лет отдала техникуму и колледжу, и ее театр танца «Дебют» также радовал своими искрометными номерами весь вечер. Руководитель Конаковского спортивно-технического клуба А.Б.Шилов в прошлом также преподавал здесь, и он вышел на сцену с добрыми словами и подарком. Слова признательности прозвучали от директора Конаковского АТП В.С.Тахмезова, от депутата Собрания депутатов Конаковского района А. Акишина. Много, очень много людей пришли в этот день в зал, чтобы поздравить любимый колледж с юбилеем.

За два часа праздника его участники вспомнили всех педагогов, которые работали в техникуме и колледже на протяжении полувека. Музыкально-развлекательную программу представили театр танца «Дебют» Ларисы Мухиной, певицы Елена Рощина и Татьяна Темерова. Вечер закончился на позитивной ноте, и его участники расходились в хорошем настроении и несли гордость в сердцах за свое учебное заведение – Конаковский энергетический колледж.

Подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.